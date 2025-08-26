星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（8／26）推出買一送一優惠，慶祝統一集團旗下最新百貨DREAM PLAZA開幕滿月，其DREAM PLAZA內的星巴克最新旗艦店人潮洶湧，但請注意DREAM PLAZA旗艦店內並沒有提供此項回饋喔。因應七夕來臨，85度C本周五也推出咖啡加蛋糕的「情人組合餐」，組合價只要99元，讓你約會好輕鬆。

信義計劃區最新百貨DREAM PLAZA在7／25正式對外開幕，而星巴克在滿月後第一天8／26，推出限定一天「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北 開幕滿月慶 好友分享日」優惠，活動當天從上午11店至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

85度C為慶祝七夕來臨，在8／28到8／29限定兩天，推出七夕情人節愛你久久套餐，指定切片蛋糕包括暗黑森林、波士頓提拉米蘇、黑森林、榛果巧克力提拉米蘇、芋香爺爺波士頓和可愛比熊6種選一，搭配指定飲品，優惠價99元，就能吃到甜蜜下午茶。

優惠指定飲品包括大杯慢熟奶茶、大杯初露奶綠、大杯厚焙奶烏、中杯就是海岩烏龍、中杯就是海岩紅茶、中杯就是海岩青茶、中杯就是海岩綠茶、中杯黑糖珍珠厚奶茶和中杯特皮Q奶茶共9選一，不限冰熱，限全台門市現場購買，電話訂購和外送服務無此優惠。





星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。