女星同款超欠買！Lisa針織長裙小露性感　Karina登封女王氣場開最大

Lisa氣場開掛、Karina女團感爆棚、張員瑛甜翻！這些「女星同款」真的超欠買

▲女星同款穿搭。（圖／Lisa IG、Karina IG、 張員瑛IG）

圖文／CTWANT

女明星從機場時尚到私服OOTD，一個轉身、一張街拍，就能把簡單的單品穿出熱搜流量！這次就帶你直擊那些「看了就想買、穿了就想拍」的女星同款穿搭，保證讓你邊看邊默默打開購物車。

女星同款穿搭：Lisa身穿DIESEL繫帶針織長裙

誰說針織只能乖乖牌？Lisa一出手就教你怎麼把「溫柔」穿得又辣又有態度！身穿DIESEL繫帶針織長裙，微露肌膚的綁帶設計讓人一秒移不開視線，既保有針織的柔軟線條，又透出一種不容忽視的率性性感。

▲Lisa身穿DIESEL繫帶針織長裙。（圖／Lisa IG、品牌提供）

▲Lisa身穿DIESEL繫帶針織長裙。（圖／Lisa IG、品牌提供）

女星同款穿搭：aespa Karina套上DIESEL拉鍊皮革洋裝

Karina身穿DIESEL拉鍊皮革洋裝，整體造型像是帥氣機能與女王氣場的完美融合，皮革的冷酷質感＋拉鍊細節的強勢語言，一秒穿出科幻女主角既視感。不用太多配件，就已經氣場開到最大，這不是洋裝，是直達女團C位的快速通行證。

▲Karina套上DIESEL拉鍊皮革洋裝。（圖／Karina IG、品牌提供）

▲Karina套上DIESEL拉鍊皮革洋裝。（圖／Karina IG、品牌提供）

女星同款穿搭：張員瑛身著SANDRO白色連身短洋裝

張員瑛一現身就像法式春日畫報的甜美主角！這套來自SANDRO白色連身短洋裝，剪裁俐落又不失少女感，襯得她如初戀般清新動人，短洋裝的長度剛剛好，甜美中帶點俏皮，完全就是「鄰家女神升級版」。

▲張員瑛身穿SANDRO白色連身短洋裝。（圖／ 張員瑛IG）

▲張員瑛身穿SANDRO白色連身短洋裝。（圖／ 張員瑛IG）

女星同款穿搭：宋芸樺穿上SANDRO皮革滾邊牛仔背心

宋芸樺一改甜美形象，直接切換到「酷妹模式」！身穿SANDRO皮革滾邊牛仔背心，帥氣中帶點法式摩登感，牛仔的率性遇上皮革的精緻線條，瞬間拉滿氣場。完美示範酷得很高級，這波Girl Crush風格，必須跟上。

▲宋芸樺穿上SANDRO皮革滾邊牛仔背心（圖／ 宋芸樺IG）

▲宋芸樺穿上SANDRO皮革滾邊牛仔背心（圖／ 宋芸樺IG）

女星同款穿搭：TWICE周子瑜配戴BALMAIN棒球帽

TWICE周子瑜一現身仁川機場，頭戴BALMAIN拼接皮革棒球帽，就把休閒穿搭升級成高級感爆棚的時髦Look。皮革元素讓整體造型瞬間多了點酷感，搭飛機也不忘精緻到細節，果然顏值與品味雙滿分！

▲子瑜配戴BALMAIN棒球帽。（圖／ @koreadispatch、品牌提供）

▲子瑜配戴BALMAIN棒球帽。（圖／ @koreadispatch、品牌提供）

