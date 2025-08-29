ROSÉ同款YSL「粉光瓶」刷新底妝界　IU升格品牌大使偶像小卡必收

▲女星美妝代言話題不斷。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年的美妝與保養市場話題不斷，不僅各大品牌推出全新力作，更找來人氣女神擔任代言人，讓新品一登場就備受矚目。從BLACKPINK ROSÉ首次亮相的YSL「粉光瓶」粉底液，到IU帶來自信笑容的高露潔OPTIC WHITE系列，再到i-dle舒華再度攜手KLOWER PANDOR香氛沐浴新品，每一款都完美詮釋了代言人獨特的氣質與魅力。以下就帶大家一次看懂三大新品亮點！

BLACKPINK ROSÉ X YSL「粉光瓶」

作為YSL品牌大使，ROSÉ終於迎來第一支正式代言作品，全新YSL恆久完美裸光無瑕粉底露。這款底妝新品主打突破光澤底妝的持久成膜科技，能帶來24小時不暗沉的裸光感，不論膚質都能展現原生般的水潤光澤。ROSÉ在代言大片中，以宛如天生好肌膚的自然妝效，演繹出「徹夜無瑕」的美麗秘密，讓人直呼：底妝界又被YSL刷新了！

▲ROSÉ第一支正式代言作品。（圖／品牌提供）



國民女神IU X 高露潔OPTIC WHITE

IU成為全球口腔保健領導品牌高露潔（Colgate）亞太區品牌大使，並與OPTIC WHITE光感・白系列合作。她認為笑容才是最動人的美麗，因此透過這次合作傳遞「You are beautiful when you smile」的理念。新品光感・白 Pro Series瞬白牙膏，不僅能提升牙齒亮白度，更讓笑容更自信、更有魅力。IU也為粉絲準備了多款專屬小卡福利，Uaena們絕對不能錯過！

▲高露潔OPTIC WHITE光感．白 Pro Series瞬白牙膏／559元。（圖／品牌提供）



本次為歡慶首度攜手品牌大使IU，於8月23日至31日可於IU台灣粉絲應援站Facebook粉絲團Utopia登記領取限量IU偶像小卡；自8月25日於MOMO購買2支高露潔OPTIC WHITE光感．白Pro Series瞬白牙膏，前20名即可獲得3張IU偶像小卡，共有5款含MOMO獨家款限量釋出；9月18日起只要於MOMO或蝦皮買2支高露潔OPTIC WHITE光感．白Pro Series瞬白牙膏就有機會獲得MOMO獨家款或蝦皮獨家款（各限量200組），送完為止喔，「UAENA」（粉絲名）一起來幫IU應援吧！

▲限量IU偶像小卡。（圖／品牌提供）

SHUHUA 舒華 X KLOWER PANDOR 「自在體香哲學」

今年，香氛保養品牌KLOWER PANDOR再度邀請i-dle成員舒華擔任品牌代言人，展現她自然率性又清新的魅力。舒華特別推薦的荒野玫瑰香水嫩白沐浴露，以溫醇玫瑰香氣融合清新氣息，帶來剛剛好的潔淨與放鬆。洗完後肌膚如同深呼吸般自在舒展，從內而外散發自信優雅。舒華也希望粉絲能透過ME TIME系列，找回屬於自己的療癒時光。

▲舒華推薦也是門市銷售NO.1。荒野玫瑰香水嫩白沐浴露 480ml／580元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 11歲女童懷孕全家沒人知 無預警在家生小孩！失職父母慘了

▸ 想過自己人生！日65歲退休男突提離婚 專職妻崩潰：帳戶僅剩124萬

▸ 原始連結