奶茶控尖叫！5雙奶茶色運動鞋　珍奶、鐵觀音、黑糖粉粿全上腳

▲奶茶色運動鞋。（圖／品牌提供）

奶茶色一直是時尚圈的「全糖寵兒」！無論是日常上班、約會踩街，腳下那一抹柔和奶茶色，看起來溫柔中帶點氣場，低調又不無聊。從奶茶棕色、鐵觀音、焦糖奶茶到珍珠奶茶、黑糖粉粿色，不只好穿超百搭，還化身為鞋櫃裡最值得收藏的質感代表，這次從鞋款開始穿出一身時髦好感度！

PALLADIUM復古薄底運動鞋！焦糖奶茶、珍珠奶茶、黑糖粉粿三色齊發

延續復古運動風熱潮， PALLADIUM話題爆款PALLACUP FLAME復古運動鞋，首次復刻品牌經典彎刀火焰標誌，並以法國經典配色掀起一波穿搭熱潮，今夏再度注入手搖奶茶為靈感，推出三款全新奶茶系配色，巧妙結合法式街頭感與甜感潮流，甜而不膩再次引爆話題！

▲PALLACUP FLAME復古運動鞋。（圖／品牌提供）



PALLACUP FLAME復古運動鞋三款新色以人氣不敗的奶茶色為主軸，打造出低調溫柔、質感細膩的焦糖奶茶款式，輕鬆駕馭各式日常穿搭，丹寧、運動風或輕正裝風格皆可完美搭配。

▲PALLACUP FLAME OG焦糖奶茶色／2,580元。 （圖／品牌提供）

層次感自然的珍珠奶茶，在甜酷風格中游刃有餘，展現可甜可鹽的百變魅力，揉合PALLADIUM經典法式街頭語彙與復古運動輪廓。

▲PALLACUP FLAME OG珍珠奶茶色／2,580元。（圖／品牌提供）

黑糖粉粿色融合奶茶的溫潤色澤與黑糖粉粿的濃郁質感，呈現低調卻鮮明的街頭魅力。採用PU彈力加厚設計，提升整體穿著舒適感，兼具復古造型與全天舒適腳感。

▲PALLACUP FLAME OG黑糖粉粿色／2,580元。（圖／品牌提供）



FILAＸCOLD STONE甜蜜聯動，推珍藏鐵觀音奶茶色鞋

FILA年年熱銷的超人氣小白鞋，今夏遇上COLD STONE冰淇淋，搖身一變成為夢幻「甜品鞋」，一場甜而不膩的穿搭革新悄然展開！

▲FILAＸCOLD STONE甜蜜聯動。（圖／品牌提供）

特別是這款「珍藏鐵觀音 Bubble Tea」的沉穩奶茶色，鞋款採用霧面質感皮革搭配拚色刺繡LOGO點綴，層層堆疊如同冰淇淋的豐富層次，讓甜蜜不再只停留在味蕾，而是悄悄躍上雙足的小心機。

▲FILA 珍藏鐵觀音鞋款／2280元。（圖／品牌提供）



金獎演員林奕嵐穿上NB 471奶茶色，打造溫柔文青氣質

New Balance推出熱門薄底鞋鞋款471，延續經典設計輪廓，融合現代摩登細節，金獎新生代演員林奕嵐以巧思穿搭展現471的多元魅力，穿上牛仔連身裙，搭配奶茶棕色鞋款並以藍色鞋帶點綴，流露溫柔文青氣質。

▲女神林奕嵐穿上NB 471奶茶色。（圖／品牌提供）

471鞋款承襲經典跑鞋320的輪廓設計，結合70年代復古運動風格與現代美學，鞋面選用異材質拼接，細節中展現復古個性；輕量薄底則兼具舒適與實穿，無論日常通勤或週末出遊都能輕鬆駕馭，成為都會女孩鞋櫃中不可或缺的穿搭利器。

▲New Balance 471／3,480元。（圖／品牌提供）



