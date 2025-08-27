fb ig video ETtoday search mobile

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

>

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲「幫夫運星座女」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

不少人都相信娶了「好老婆」能旺夫，也真的有人因為聽老婆的話就能把荷包存得滿滿，有著這股旺夫運加持下也離升官發財不遠了，以下就公開「幫夫運星座女」Top 3 ，簡直是隱藏的幸運星，娶到賺到！

Top 3 金牛座

金牛座天生就隱藏著一股很強的幫夫屬性，做事有條有理之外，只要錢到了她們手裡就很難出去，金牛擁有堅定的意志力，並且知道什麼是「想要」、什麼是「需要」，絕不會因為滿足私人享受而隨意亂花錢。同時，金牛也會苦口婆心的告誡老公，應該怎麼樣管理金錢和生活，完全就是賢妻一枚。

Top 2 天秤座

天秤座非常有能力能夠把自己和家庭全都照顧好，甚至憑著超強的社交能力，在外也時時刻刻展露光芒，在無形之間就成功幫助到另一半，天秤會希望與對方合作無間來邁向成功，與其說是夫妻更像是一種戰友關係，不斷打怪升級，到達一種雙贏的局面，只能說有了天秤在旁邊，做任何事都無往不利。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座非常注重另一半的感受，他們天生情感豐富、喜歡關心他人，作為妻子而言，會從實際的層面去幫助老公，不僅可以同甘更能夠共苦，光是這點就贏過太多人了，巨蟹非常清楚自己的角色，再加上擔當賢妻本身就是她們的目標之一，因此會盡可能幫另一半處理好一切大小事，讓對方能放心的衝刺工作，如此一來不成功也難。

關鍵字：

星座, 幫夫運, 婚姻, 幸福, 運勢, 巨蟹座, 天秤座, 金牛座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【水上樂園？】高雄午後大雷雨釀淹水！淹過半個輪胎高

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 楊洋《凡人修仙傳》8台詞：對錯不在他人口中，而在自己心中 很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬 古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面