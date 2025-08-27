「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

▲「幫夫運星座女」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

不少人都相信娶了「好老婆」能旺夫，也真的有人因為聽老婆的話就能把荷包存得滿滿，有著這股旺夫運加持下也離升官發財不遠了，以下就公開「幫夫運星座女」Top 3 ，簡直是隱藏的幸運星，娶到賺到！

Top 3 金牛座

金牛座天生就隱藏著一股很強的幫夫屬性，做事有條有理之外，只要錢到了她們手裡就很難出去，金牛擁有堅定的意志力，並且知道什麼是「想要」、什麼是「需要」，絕不會因為滿足私人享受而隨意亂花錢。同時，金牛也會苦口婆心的告誡老公，應該怎麼樣管理金錢和生活，完全就是賢妻一枚。

Top 2 天秤座

天秤座非常有能力能夠把自己和家庭全都照顧好，甚至憑著超強的社交能力，在外也時時刻刻展露光芒，在無形之間就成功幫助到另一半，天秤會希望與對方合作無間來邁向成功，與其說是夫妻更像是一種戰友關係，不斷打怪升級，到達一種雙贏的局面，只能說有了天秤在旁邊，做任何事都無往不利。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座非常注重另一半的感受，他們天生情感豐富、喜歡關心他人，作為妻子而言，會從實際的層面去幫助老公，不僅可以同甘更能夠共苦，光是這點就贏過太多人了，巨蟹非常清楚自己的角色，再加上擔當賢妻本身就是她們的目標之一，因此會盡可能幫另一半處理好一切大小事，讓對方能放心的衝刺工作，如此一來不成功也難。