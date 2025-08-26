「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議

▲世界不斷在變化，有些職場建議反而過時變絆腳石。（圖／photoAC、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

找工作或在職場中，時總會有人熱心給你意見，有時是親戚長輩，有時是同事主管。但說真的，不是每一句建議都值得照單全收，《HUFFPOST》一針見血的指出，很多聽起來很「有道理」的話，其實早就過時了，甚至可能拖累你的職涯發展。

只申請你完全符合資格的工作

其實這種想法超限制自己。職涯教練 Cynthia Pong 指出，職缺描述往往只是老闆的「願望清單」，並不是每條都非要達成。事實上研究顯示，很多職位列出學歷要求，但真正做那份工作的人，根本沒那個學位。與其自我淘汰，不如只要符合大部分關鍵條件，就勇敢投出。

找到一份你熱愛的工作，你就不覺得在工作

這句話聽起來很浪漫，但現實並不是這樣。就算是所謂的「夢幻工作」，也會有加班爆肝、壓力山大的時候。哈佛顧問 Gorick Ng 提醒，別把所有興趣都硬逼成職業，保留一些嗜好單純做開心就好。換個角度想，找到能讓你每天有點小快樂、小動力的事，才是真的有期待感。

至少要待滿一年才可以離職

很多人被灌輸這種觀念，但其實不適合就是不適合。職涯教練 Harleny Vasquez 就說，她硬撐在不適合的工作裡，結果只會更倦怠。另一位教練 Ebony Joyce 補充，雇主其實更欣賞「多樣經驗」和「適應力」的人才。比起死守一年，定期檢視這份工作是否還符合你的價值觀和長遠目標，才更實際。

讓自己不可或缺

「只要公司離不開你，你就穩了！」聽起來的確很帥，但現實是「公司說裁員就裁員，跟你優不優秀沒關係。」職涯教練 Phoebe Gavin 建議，別妄想靠「不可取代」保護自己，因為沒人是不可取代的，不如把重點放在存點財務緩衝，還有人脈經營。技能再好，如果缺乏人脈，換工作還是很難。

為了求表現承擔額外工作

有時候主管會說：「幫忙接這個任務吧，雖然無酬但對你有好處！」但職涯教練 Cicely Horsham-Brathwaite 坦言，很多時候做了只覺得被低估，還影響表現。要接之前，最好確認公司是否願意給正式頭銜或報酬。當然若有些情況是，如果能換到新技能或建立人脈，那就值得。但請仔細判斷，不要什麼都接。

等情況自己好轉

很多人因為上司口頭承諾「快要改善了」，就選擇繼續撐下去。決策教練 Nell Wulfhart 分享，她見過太多人替離職同事擦屁股，最後一人做兩人份工作，卻等不到補人。建議別再聽口頭承諾，要觀察公司實際做了什麼：真的有招人？有幫你爭取資源？如果沒有，就該好好想想下一步。