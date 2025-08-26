fb ig video ETtoday search mobile

古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

▲CASETiFY近期與三麗鷗合作推出 Sun-Kissed 家族系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CASETiFY近期與三麗鷗合作推出 Sun-Kissed 家族系列，把「曬黑的HELLO KITTY」與酷洛米、美樂蒂、大耳狗、布丁狗、帕恰狗一同帶進熱帶沙灘場景，以日曬後的古銅色調與扶桑花等海島元素為重點，全部都是古銅色小麥肌登場啦！超級可愛的一定要蒐藏，記得販售時間為 8／27上午11點至9／2只限一周。

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

你看過曬成小麥色的大耳狗嗎？三麗鷗 Sun-Kissed 系列延續近來的「曬黑」風潮：熟悉的角色換上一抹日曬色，背景鋪陳陽光、海浪與夏威夷風印花，營造出像明信片般的度假氛圍，讓使用者能留住夏末的歡樂氣息，以「日曬後的健康氛圍」讓熟悉的卡通角色多了一種玩心十足的反差感。

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

業者表示，系列商品線涵蓋多款3C配件，包括手機殼、AirPods／AirPods Pro保護殼、iPad與MacBook保護殼，並延伸到MagSafe相容的磁吸配件，並同時規劃超限量的「特別套組」，一次收齊多款熱門配件，預計8／27上午11點開賣至9／2 止，僅限七天。消費者可於CASETiFY台灣官方網站下單，或CASETiFY STUDiO品牌概念店購買。

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

主打涼眼風味的「樂敦勁眼藥水」，近期與日本經典動漫《ONE PIECE航海王》，推出限量聯名包裝。採用魯夫與索隆2個熱門角色出兩款特別包裝，抽色設計凸顯魯夫、索隆帥氣堅毅的神情，強烈的色彩對比讓視線更聚焦在角色犀利的眼神，背景融入標誌性的梅利號與經典的羅盤，連結擺脫疲倦，勇往直前的能量感。

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

外盒打開內還藏有驚喜地圖，而眼藥水瓶身上人物與雲朵的多層次設計，重現魯夫、索隆在遼闊的大海與壯麗的天空下夢想啟航的氛圍，帶領著大家一起航向偉大的航道！

▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）▲居家用品聯名款。（圖／各業者提供）

三麗鷗, Sun-Kissed, CASETiFY, 古銅色, 限時上架

