天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由東京米其林二星名廚元吉和仁監修的「元一天婦羅」2024年落腳台北後，就吸引了許多饕客前往朝聖，今年更摘下2025《台北米其林指南》一星榮耀。這也是品牌在進軍海外市場後的第一顆星，象徵江戶前天婦羅的技藝與元吉獨創的炸藝精神在台灣餐飲舞台上獲得國際最高肯定。

「元一天婦羅」承襲江戶前天婦羅的精神，卻不止於復刻傳統。元吉和仁帶來全球少見的液態氮麵糊技術，將-196度的液態氮用於去除麵粉濕氣，讓麵衣輕盈到幾近無重力感。再搭配分區分溫的炸製方式，讓食材外層酥脆、內裡保持水分與鮮味，徹底顛覆了大眾對炸物油膩的印象，也被讚譽為把天婦羅推向藝術境界。

餐廳選材同樣極為嚴謹，從北海道海膽、長崎鱚魚、愛媛鯛魚到台灣紅羽雞與當令蔬果，甚至遠至澳洲高檔食材，皆依食材特性調整麵衣厚薄與油溫。無以海老天婦羅為例，師傅將一隻蝦分拆為三段式體驗，蝦頭化身「炸蝦仙貝」，乾爽酥脆得像新鮮烤製的仙貝；蝦身則分為「薄炸海老」與「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，保留蝦肉的半生熟鮮甜，後者則以緊密麵衣打造出強烈的酥脆對比，每一口都讓人驚嘆。

走進「元一天婦羅」餐廳內，極簡而典雅的空間設計馬上將人帶入一種專注氛圍，木質吧檯圍繞料理區，僅有少數板前席位，宛如一場靜謐的料理劇場，坐在板前則能近距離感受天婦羅的誕生。油鍋傳來細微的滋滋聲，液態氮瞬間蒸散的白霧如同舞台特效，師傅俐落的動作更像是一場無聲的表演。每一道料理炸好後沒有多餘裝飾，只是輕放在面前的小陶盤上，讓食材的香氣與熱氣直接湧來，帶來最直白的感官震撼。

全程19道菜色循序漸進，從清爽到濃郁的節奏安排，讓用餐體驗更顯層次。佐餐的四杯酒或茶飲如同配樂，隨著料理轉折而切換，從清新果香的白酒到尾聲圓潤的茶韻，完整烘托這場味覺之旅，絕對是饕客們必訪的人氣餐廳之一。

餐廳資訊

元一天婦羅（元一天ぷら）

地址｜台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

訂位｜僅接受 Inline 線上預約（完全預約制）

價格｜NT$6,500＋10%／人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025米其林指南｜高雄「方蒔」摘星！主廚蔡中和、侍酒師陳玉錡夫妻檔聯手，5亮點一次看



● 「米其林指南」與「必比登推介」差別？餐盤標誌由來與13大秘辛公開