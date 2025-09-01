迷你香水組合12款推薦！超可愛小香集結　出門旅行或送禮收藏都適合

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

出門旅行玩耍也要隨時香香的！尺寸迷你的小香水此時最能派上用場，這次為大家整理各大品牌推出的迷你香水組合，不僅可以一次聞到多種香氣，小巧尺寸也方便隨身帶著走。

LOEWE迷你香氛禮盒



LOEWE香水從2019年起透過「彩虹植物學香氛系列」重新定義香氛美學，從大自然中汲取靈感發展出九大系列。

2025年更首度推出「迷你香氛禮盒」，精選五款備受歡迎的經典香氣，裝載於全新7ml迷你瓶身之中，讓大家以更輕盈、自由的方式展開個人嗅覺旅程。

禮盒內一口氣有5款LOEWE暢銷經典香氣，包括001女士淡香精、001男士淡香精、奇蹟天光淡香水、黑色圓舞曲淡香精、獨奏宣言女士淡香精，呈現出LOEWE香氛宇宙的多元面貌；從內斂木質調、柔和花香到馥郁的辛香氣息，五款香氣彼此相映，層次豐富。

7ml迷你方瓶，外觀小巧卻完美延續LOEWE一貫的工藝精神：刻有品牌標誌的木質瓶蓋、白色布面標籤與現代感十足的立體方形瓶身，精緻細節忠實還原彩虹植物學系列的經典設計，宛如袖珍藝術品般極具收藏價值。輕巧的尺寸也更便於隨身攜帶，成為日常與旅行的理想選擇，讓香氛陪伴每一刻的日常。

Aesop《香水匯集：第一章》

Aesop踏入香水世界至今已20年，《香水匯集：第一章》精選了品牌多款突破傳統框架的獨特香水，適合作為感官探索的理想指南。內含六瓶2ml迷你香水，專為深具好奇心人士所設計，深入體驗Aesop不拘一格的香水系列。

《香水匯集：第一章》收錄了跨越花香、清新、木質、馥郁香調家族的香氛作品，創作靈感來自於神話、詩歌、藝術與自然世界，以香氣書寫扣人心弦的鐫刻故事。

其中6款香氛分別為：向同名城市的迷人色彩及沙漠氣息致敬的「馬拉喀什馥郁香水」；展現振奮人心的現代感與美好活力的「悟香水」；令人聯想到靜謐古老扁柏森林的「熾香水」；靈感源於現代主義設計師夏洛特貝里安（Charlotte Perriand）生命故事的「馥香水」；借用了納西瑟斯（Narcissus）希臘神話意象，引發無限遐想的「艾底希思香水」；以及喚起海岸地景、懸崖植被感官記憶的「喀斯特香水」。

嬌蘭官網限定精巧香氛禮盒

嬌蘭官方線上旗艦店獨家推出兩款全新的精巧香氛禮盒，囊括品牌的經典香水及花草水語淡香水熱銷款。精緻小巧的迷你香氛瓶，裝在奢華雅致的白色禮盒包裝中，讓人格外想擁有。

花草水語明星香調精巧禮盒

精選五款經典的花草水語淡香水，歌頌自然奇蹟。包含兩款明亮花香（晨霧玫瑰、琢白岩蘭橙花）、兩款活力柑橘香（沐光沁檸、陽光甜橘），及一款陽光果香調（初綻沁梨）。每件作品都是向美麗大自然致敬的詩篇，令人心醉神迷。

花草水語晨霧玫瑰淡香水：玫瑰、雪松。

花草水語陽光甜橘淡香水：柑橘、羅勒、檀香。

花草水語初綻沁梨淡香水：桂花、西洋梨。

花草水語沐光沁檸淡香水：香檸檬、佛手柑。

花草水語琢白岩蘭橙花淡香水：岩蘭草、橙花、羅勒、無花果。

經典香氛精巧禮盒

內含五款嬌蘭經典香水，包括輕快明亮的柑橘香氣（花草水語陽光甜橘淡香水）、兩款經典的琥珀香氛（SHALIMAR一千零一夜淡香精、MON GUERLAIN我的印記淡香精）、兩款花果香調（法式黑裙淡香精、花草水語晨霧玫瑰淡香水）。

SHALIMAR一千零一夜淡香精：嬌蘭於1925推出的世界上第一支琥珀東方調香水，源自嬌蘭第三代調香師雅各嬌蘭（JACQUES GUERLAIN）的靈感，是嚮往東方的絕妙演繹，將調香藝術帶回其遙遠的起源。

法式黑裙淡香精：自2012年推出後即顛覆整個香水市場，風潮席捲世界各地。經典款馥郁花果花香調，以玫瑰與櫻桃主香調，並由紅茶、零陵香豆和廣藿香所組成的黑色香調點綴。

MON GUERLAIN我的印記淡香精：以國際巨星安潔莉娜裘莉為謬思打造，法國卡拉薰衣草、大溪地香草、小花茉莉和印度檀香交織的的原始款東方調香氛，展現出強烈個人特質的力量。

diptyque經典淡香水禮盒



對diptyque來說，香氛創作是一門藝術，而藝術本身是一場旅程。經典淡香水禮盒精選五款淡香水，讓心靈與感官盡情探索這五款嗅覺景緻。

內容：杜桑、感官之水、希臘無花果、影中之水、玫瑰之水各7.5ml。

Jo Malone London明星糅香禮盒組

Jo Malone London以最受歡迎的香水推出小香禮盒。不僅能單獨使用，也能透過香氛糅合打造個人化獨特香氣。9ml小包裝輕巧好攜帶，無時無刻都能展現自己獨具質感的糅合香氛。

內容：英國梨與小蒼蘭香水9ml、牡丹與胭紅麂絨香水9ml、鼠尾草與海鹽香水9ml、黑莓子與月桂葉香水9ml、以及藍風鈴香水9ml。

Penhaligon's Portraits探索香氛禮盒

Penhaligon's潘海利根向來擁有高討論度的Portraits系列其實也有小香組合！這個探索香氛禮盒外表設計成家族宅邸的樣子，十分精緻。

裡頭居住著最主要的8款Portraits角色，讓大家用香味一窺英國上流社會的豪門秘辛。

迪奧香氛世家系列精巧奢華香氛組

DIOR香氛世家精巧奢華香氛組將經典10款香氛，完整收入質感精緻禮盒，可盡情感受每款香氛獨具一格的香氛底蘊。

10款精巧版7.5 ml香氛分別為：夜之琥珀香氛、鑲銀木香氛、蒙田大道香氛、晚夏茉莉香氛、伊斯帕罕玫瑰香氛、牡丹香韻香氛、柯勒諾瓦香氛、暖木印記香氛、澄金梵尼蘭香氛、特拉法加香氛。

BYREDO淡香精旅行組－花香協奏

BYREDO淡香精提供多款旅行組，其中首選「花香協奏組」，將返璞歸真的清新花香與鬱金香的淡雅配上無人之境的濕潤木質玫瑰香調，塑造了屬於 BYREDO花材的馥郁新容貌。

內容：返璞歸真Blanche、鬱金香La Tulipe、無人之境Rose of No Man's Land各12ml。

CELINE高級訂製香水迷你香水禮盒

CELINE迷你香水禮盒展現完整高級訂製香水系列面貌。純白禮盒綁上黑色羅緞蝴蝶結，飾以壓紋絨面紙，完美重現以17世紀典雅主義及藝術風格。

迷你禮盒當中有著九罐10ml的迷你香水，每一款都以HEDI SLIMANE的回憶為靈感，演繹這位高級時裝設計師的氣味日誌，以氣味喚起慰藉、回憶及情感，在每個人心底產生獨一無二的共鳴。

香氣分別為：DAY白晝系列（PARADE／SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS／DANS PARIS／COLOGNE FRANÇAISE／LA PEAU NUE／EAU DE CALIFORNIE）、EVENING 夜幕系列（BLACK TIE／REPTILE／NIGHTCLUBBING）。

Le Labo探險收藏淡香精組合

近年大受香氛控喜愛的Le Labo，其實在聖誕節時都會特別推出迷你香水組合。

像2022年的探險收藏淡香精組合套裝，就一次收入品牌六款經典香氛創作，包括Another 13、佛手柑22（Bergamote 22）、玫瑰31（Rose 31）、檀香33（Santal 33）、末茶26（Thé Matcha 26）、黑茶29（Thé Noir 29）。

Acqua di Parma藍色地中海香氛探索組

Acqua di Parma的香氛中可以感受到最純正的義式風格， 藍色地中海香氛探索組特別著重在充滿陽光與活力的地中海，每一款香氛都散發著島嶼、城市與美景最具代表性的水果香氣。

藍色地中海卡布里香橙：陽光明媚，令人放鬆，散發出甜橙、柑橘和檸檬的香氣，這些都是象徵著地中海島嶼的柑橘類水果。

藍色地中海帕納里亞加州桂：將桃金孃、羅勒與地中海綠灌木叢的芳香和海風氣息融為一體。

藍色地中海阿瑪爾非無花果：將佛手柑、檸檬和葡萄柚這三種不可或缺的絕佳組合，與無花果花蜜的香氣相結合，呈現無法抗拒卻又令人驚喜的和諧感。

同場加映：TOM FORD奢華隨身香氛

TOM FORD雖然目前沒有推出常態的小香禮盒，不過也因應旅行需求而有隨身香氛10ml的選擇，搭配優雅圓管瓶身，帶出門更顯時尚。

神秘聖木奢華隨身香氛Ebene Fume

以焚燒祕魯聖木與烏木的香氣，加入優雅細緻的玫瑰基調，蔓延的香氣中隱約散發著令人上癮的皮革氣息，迎面而來的溫暖氛圍從香氛儀式獲得身心靈淨化，彷彿靈魂回歸純淨。

白麝香奢華隨身香氛White Suede

白麝香的乾淨餘韻，能依照個人不同的體溫變化散發出不同層次的味道，會隨著體溫改變幻化出不同層次的香氣，可以是一股宛如洗完澡後的乾淨裸膚氣息，也彷彿窩在剛烘好的床單裡一般溫暖而療癒，同時更像是早晨呼吸的第一口新鮮空氣般純粹、舒適又清新。與眾不同的自身香氣，展現出白麝香獨一無二的高段性感。

禁忌玫瑰奢華隨身香氛Rose Prick

禁忌玫瑰的辛香調較為突出，在清新甜美的五月玫瑰、濃郁華麗的土耳其玫瑰，和圓潤飽滿的保加利亞玫瑰等三款花香交織中，還有四川胡椒與薑黃帶來的小小刺激，就像是朵帶刺玫瑰，讓人忍不住被其誘惑。

冬日光芒奢華隨身香氛Soleil Neige

冬日光芒以橙花、佛手柑與麝香調配出的香氛，聞起來就像在冷冷的冬天裡，溫暖的陽光灑在身上，明亮又幸福的感覺。

