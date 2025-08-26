安格斯12星座一周運勢8／25-8／31　天秤、雙魚答應朋友邀約桃花自然來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



日常小互動將暗藏桃花訊號！這周看似微不足道的舉動，可能為單身牡羊帶來戀愛的徵兆，簡單的關心或噓寒問暖，都有望讓羊兒身價翻漲，迎來善意眼神。有伴者則需留意火星對宮帶來的磨合，小摩擦多來自誰該主導的問題，試著把權力平衡交回到「合作」會更順利。與朋友互動上，容易因為對方「話太直」而不爽，學會聽重點而非情緒。

金牛 4.21～5.20



新月落在金牛的戀愛宮，對單身者而言，這周正是你的「魅力上升期」在社交場合或才藝相關活動裡，你會自帶光芒吸引到相同頻率的人。金水同在家庭宮，這周若想招桃花，也可倚賴家庭或親友牽線的機會。有伴者這周情感互動甜蜜，但火星壓在第六宮，工作繁忙時容易忽略對方感受，建議抽空安排一次小旅行或約會，把焦點拉回彼此。

雙子 5.21～6.20



雙子這周受到太陽移位影響，感情上稍微變得內斂保守，不太想主動出擊。但別擔心，你的口才與機智會在聊天互動中得到發揮，帶動社交、工作和感情有關的運勢，單身者在同學、鄰居、短程出行的場合，可能遇到曖昧火花。有伴者要注意「家庭&生活」的習題，某些過去未平息、沒共識的岐異點可能捲土重來成為兩人摩擦點。

巨蟹 6.21～7.21



簡單調整你的「說話方式」，將有機會為你帶來感情轉捩點。單身巨蟹不妨一改過去僵硬、客套的互動應對模式，只要一句暖心的題外話就有望與心上人快速拉近距離，金星與水星齊聚二宮，藉由分享理財觀點或興趣，將讓人覺得你有魅力。有伴者則要小心金錢開銷的磨合，約會誰出錢、生活開銷怎麼分擔，都可以找時間好好溝通。

獅子 7.22～8.22



獅子這周友情氛圍熱鬧滾滾，金星剛回到你的本命宮，朋友聚會、團體活動中，你帶有一點搞笑的喜憨感將成焦點，單身者的桃花就在其中暗暗靠近。對有伴的獅子來說，反而要注意火星在第三宮的小麻煩，講話太直或太快，都容易讓對方覺得被忽視而受傷。你以為的幽默，也可能在戀人耳裡成了刺耳的話形成反效果。

處女 8.23～9.22



戀愛不是你這周的首要關注目標，釐清「自我感覺」才是焦點。太陽與新月齊落本命宮的這周，處女座將會更想要重新定義自己在關係裡的角色，有伴者可能會突然開始整理關係與相處原則，誰該多付出什麼、約會怎麼安排，這樣的主導性會讓對方有點壓力。火星二宮之下，錢財相關話題容易與朋友同儕引發不快，得謹慎溝通。

天秤 9.23～10.22



即使脾氣再好也仍難免有地雷！這周天秤座在火星作祟之下顯得異常煩躁，對有伴的天秤來說，任何小事都可能擦槍走火引發吵嘴，此時受惠金水十一宮的影響，朋友的陪伴能替你們化解僵局，甚至讓感情由淡轉濃。單身天秤這周桃花多來自朋友圈的牽線，出席朋友邀約就是最佳招桃花管道。

天蠍 10.23～11.22



新月的到來為天蠍座增添了人際亮點，這周的你在人際圈裡特別活躍，單身天蠍不妨把社群經營或聚會活動當作舞台，亮眼又獨特的氣質能吸引到頻率相投的對象；有伴的天蠍，這周適合一起規劃未來，買房、存錢、學習，這些實際的計劃能讓關係更踏實。此時得特別注意火星帶來的負作用，壓力容易因小事累積，別讓冷戰成為常態。

射手 11.23～12.21



責任心很強的一周，由於太陽與新月落在第十事業宮，射手特別容易想要爭取成就感，或把重點擺在實現自我上，感情卻因此被推到邊邊，甚至不小心忽略另一半。若能伴侶同行參與工作相關場合，反而能增加彼此默契。至於單身射手，桃花容易在職場或與學業相關的活動出現某位欣賞你專業的人，會悄悄對你展現好感。

摩羯 12.22～1.19



近期摩羯對「關係」的定義似乎有些混淆不明，不僅思考得更多，對於細節也更斤斤計較。太陽、新月落在九宮，你會開始思考未來的價值觀與生活步調是否契合。此時可與情人深聊彼此的「未來藍圖」，建立更明確的共識。單身摩羯會特別欣賞一些擁有獨特專長的對象，但需要反覆驗證，別被呼嚨詐騙！

水瓶 1.20～2.18



水瓶這周在感情裡變得特別敏感，有伴者可能會想進一步查探對方心意，這份不安感需要透過誠實對話釋放，但疑神疑鬼的態度將可能導致關係受傷。單身的水瓶桃花將出現在合作或投資相關場合，容易被成熟、有神秘氣質的人吸引。此時人際交流變得順暢，就算並不擅言詞，也能從合作互動的默契中建立友情，甚至可能擦出曖昧火花喔。

雙魚 2.19～3.20



這周雙魚的焦點落在第七宮（關係宮），單身雙魚易被邀請參與帶有「配對」性質的活動，像是同學一對一的聚餐、兩兩合組的密室逃脫活動等，可能為你帶來桃花的曙光，某種感覺或感情將大大的撼動你。有伴者則會意識到「彼此默契還需要多多培養」，不論聊天或一同出遊，兩人個性、價值觀的差異將被重視，感情除了甜蜜也需要多方溝通磨合。

