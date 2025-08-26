fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢8／25-8／31　天秤、雙魚答應朋友邀約桃花自然來

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

日常小互動將暗藏桃花訊號！這周看似微不足道的舉動，可能為單身牡羊帶來戀愛的徵兆，簡單的關心或噓寒問暖，都有望讓羊兒身價翻漲，迎來善意眼神。有伴者則需留意火星對宮帶來的磨合，小摩擦多來自誰該主導的問題，試著把權力平衡交回到「合作」會更順利。與朋友互動上，容易因為對方「話太直」而不爽，學會聽重點而非情緒。

金牛 4.21～5.20

新月落在金牛的戀愛宮，對單身者而言，這周正是你的「魅力上升期」在社交場合或才藝相關活動裡，你會自帶光芒吸引到相同頻率的人。金水同在家庭宮，這周若想招桃花，也可倚賴家庭或親友牽線的機會。有伴者這周情感互動甜蜜，但火星壓在第六宮，工作繁忙時容易忽略對方感受，建議抽空安排一次小旅行或約會，把焦點拉回彼此。

雙子 5.21～6.20

雙子這周受到太陽移位影響，感情上稍微變得內斂保守，不太想主動出擊。但別擔心，你的口才與機智會在聊天互動中得到發揮，帶動社交、工作和感情有關的運勢，單身者在同學、鄰居、短程出行的場合，可能遇到曖昧火花。有伴者要注意「家庭&生活」的習題，某些過去未平息、沒共識的岐異點可能捲土重來成為兩人摩擦點。

巨蟹 6.21～7.21

簡單調整你的「說話方式」，將有機會為你帶來感情轉捩點。單身巨蟹不妨一改過去僵硬、客套的互動應對模式，只要一句暖心的題外話就有望與心上人快速拉近距離，金星與水星齊聚二宮，藉由分享理財觀點或興趣，將讓人覺得你有魅力。有伴者則要小心金錢開銷的磨合，約會誰出錢、生活開銷怎麼分擔，都可以找時間好好溝通。

獅子 7.22～8.22

獅子這周友情氛圍熱鬧滾滾，金星剛回到你的本命宮，朋友聚會、團體活動中，你帶有一點搞笑的喜憨感將成焦點，單身者的桃花就在其中暗暗靠近。對有伴的獅子來說，反而要注意火星在第三宮的小麻煩，講話太直或太快，都容易讓對方覺得被忽視而受傷。你以為的幽默，也可能在戀人耳裡成了刺耳的話形成反效果。

處女 8.23～9.22

戀愛不是你這周的首要關注目標，釐清「自我感覺」才是焦點。太陽與新月齊落本命宮的這周，處女座將會更想要重新定義自己在關係裡的角色，有伴者可能會突然開始整理關係與相處原則，誰該多付出什麼、約會怎麼安排，這樣的主導性會讓對方有點壓力。火星二宮之下，錢財相關話題容易與朋友同儕引發不快，得謹慎溝通。

天秤 9.23～10.22

即使脾氣再好也仍難免有地雷！這周天秤座在火星作祟之下顯得異常煩躁，對有伴的天秤來說，任何小事都可能擦槍走火引發吵嘴，此時受惠金水十一宮的影響，朋友的陪伴能替你們化解僵局，甚至讓感情由淡轉濃。單身天秤這周桃花多來自朋友圈的牽線，出席朋友邀約就是最佳招桃花管道。

天蠍 10.23～11.22

新月的到來為天蠍座增添了人際亮點，這周的你在人際圈裡特別活躍，單身天蠍不妨把社群經營或聚會活動當作舞台，亮眼又獨特的氣質能吸引到頻率相投的對象；有伴的天蠍，這周適合一起規劃未來，買房、存錢、學習，這些實際的計劃能讓關係更踏實。此時得特別注意火星帶來的負作用，壓力容易因小事累積，別讓冷戰成為常態。

射手 11.23～12.21

責任心很強的一周，由於太陽與新月落在第十事業宮，射手特別容易想要爭取成就感，或把重點擺在實現自我上，感情卻因此被推到邊邊，甚至不小心忽略另一半。若能伴侶同行參與工作相關場合，反而能增加彼此默契。至於單身射手，桃花容易在職場或與學業相關的活動出現某位欣賞你專業的人，會悄悄對你展現好感。

摩羯 12.22～1.19

近期摩羯對「關係」的定義似乎有些混淆不明，不僅思考得更多，對於細節也更斤斤計較。太陽、新月落在九宮，你會開始思考未來的價值觀與生活步調是否契合。此時可與情人深聊彼此的「未來藍圖」，建立更明確的共識。單身摩羯會特別欣賞一些擁有獨特專長的對象，但需要反覆驗證，別被呼嚨詐騙！

水瓶 1.20～2.18

水瓶這周在感情裡變得特別敏感，有伴者可能會想進一步查探對方心意，這份不安感需要透過誠實對話釋放，但疑神疑鬼的態度將可能導致關係受傷。單身的水瓶桃花將出現在合作或投資相關場合，容易被成熟、有神秘氣質的人吸引。此時人際交流變得順暢，就算並不擅言詞，也能從合作互動的默契中建立友情，甚至可能擦出曖昧火花喔。

雙魚 2.19～3.20

這周雙魚的焦點落在第七宮（關係宮），單身雙魚易被邀請參與帶有「配對」性質的活動，像是同學一對一的聚餐、兩兩合組的密室逃脫活動等，可能為你帶來桃花的曙光，某種感覺或感情將大大的撼動你。有伴者則會意識到「彼此默契還需要多多培養」，不論聊天或一同出遊，兩人個性、價值觀的差異將被重視，感情除了甜蜜也需要多方溝通磨合。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 自認天才的5大星座！牡羊靠直覺、雙子懂包裝，TOP1自戀指數爆表

● 2025下半年即將「V型反轉」由黑翻紅的星座TOP3！這波強運要把握住

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人 星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 BTS V最新CELINE包款曝光！機場造型＋好身材私服一次看 日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面