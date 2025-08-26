最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在人際關係中，最令人頭痛的莫過於「挑撥離間」的人，他們往往不直接表達真心，卻擅長在不同對象之間製造誤會與矛盾，十二星座裡，也有幾個天生心思細膩、擅長話術的代表人物，稍不留神就容易被他們牽動情緒，以下整理出最容易挑撥離間的三大星座。

TOP 3：雙子座



雙子座天生口才好，加上反應快，常常三言兩語就能讓別人心裡泛起波瀾，他們並非總是出於惡意，有時只是想看熱鬧、或打發無聊，但因為擅長轉換說詞，很容易讓人懷疑「是不是別人對自己另有看法」，從而引發爭端。

TOP 2：天蠍座



天蠍座心思縝密，觀察力一流，最懂得利用人心弱點。他們挑撥離間時，不會明著說破，而是暗示、留白，讓對方自己去腦補，這種「不說透」的方式更具殺傷力，當天蠍決定出手時，往往帶著目的性，讓別人陷入信任危機，達到自己想要的效果。

TOP 1：處女座



處女座雖然表面看似謹慎內斂，但一旦牽扯到人際糾紛，他們挑剔的眼光與對細節的掌握，反而成了「挑撥利器」，他們懂得放大某些缺點或行為，然後在無形中傳遞給另一方，使人懷疑甚至不滿，因為處女座通常自帶「理性」外衣，挑撥起來更顯得合情合理，讓人難以察覺。