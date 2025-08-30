fb ig video ETtoday search mobile

華山看展覽六間周邊超強美食　興波咖啡、丸舢拉麵都是超人氣

>

文／MENU美食誌

忠孝新生捷運站附近有光華商場、三創生活園區，還有華山1914文化創意產業園區，周邊美食怎麼可以少，快跟著小編吃起來。

Simple Kaffa Flagship興波咖啡旗艦店
台北市中正區

工業及復古結合的深色調裝潢，除了有必點冠軍等級的手沖、義式咖啡外，甜點也相當出色，推薦台灣茶香拿鐵、南島煙燻冰咖啡、地瓜三兄弟、爆漿抹茶捲。

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲興波咖啡旗艦店。（圖／美食客娜要吃什麼提供）

鎰鼎火鍋-天干物燥
台北市中山區

裝潢為古色古香的中國風，主打漢方麻辣鍋，使用青花椒並加入多種藥材漢方熬煮，餐點提供肉品、海鮮、套餐系列，推薦吃中藥的雞、臥龍鳳雛、魚量情結。

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲鎰鼎火鍋。（圖／美食客馬許小姐提供）

PEPPINO 培皮諾小館
台北市大安區

曾獲獎世界冠軍的披薩職人獎項，主打義式窯烤披薩，主要販售開胃菜、沙拉和Pizza，推薦炸水牛起司、拿波里酥炸綜合海鮮、愛情沒有親親和慢燉番茄牛頰。

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲PEPPINO 培皮諾小館。（圖／美食客Eva enjoy life提供）

DOMANI 義式餐廳
台北市大安區

位在豪宅裡的義式餐廳，主打義大利料理，嚴選新鮮優質食材搭配來自地中海的香料，推薦海鹽佛卡夏、杜蘭朵小麥粉炸小卷、菲力牛排佐松露肉汁。

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲DOMANI 義式餐廳。（圖／美食客象山女子提供）

丸舢拉麵
台北市中正區

主打雞貝鹽拉麵以及豚骨拉麵，餐點品項不多，有免費無限加麵服務，雞貝鹽拉麵內含有豬雞兩種叉燒、烤雞腿和干貝，整體來說CP值相當高！

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲丸舢拉麵。（圖／美食客りょう提供）

Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館
台北市中正區

店內販售牛舌料理、三明治、壽司，以及豐富的酒類可以選擇，主打燒肉丼，推薦招牌烤牛肉炒麵、美國牛招牌烤牛肉丼、名古屋炸雞翅、炸牡蠣配鮭魚卵塔塔。

▲華山美食。（圖／美食誌提供）

▲Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館。（圖／美食客果子提供）

延伸閱讀

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩，台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開，趕快收藏起來吧！

來伯朗大道悠哉欣賞美景享受美食！在地人激推的六間私房料理

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 華山, 美食, 忠孝新生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠

值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠

單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活

單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活

單身又怎樣！「5件小事」也能給自己滿滿幸福感

單身又怎樣！「5件小事」也能給自己滿滿幸福感

新光三越台南小北門店試營運千人等進場　民眾排14小時搶泡泡瑪特 情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂 保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5　金牛就愛臭臉不說話　 韓妞「敷面膜隱藏用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫、精華液不浪費 夏季食安問題多！營養師：飲食「4大重點」別讓腸胃炎上身 最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面