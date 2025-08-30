華山看展覽六間周邊超強美食　興波咖啡、丸舢拉麵都是超人氣

文／MENU美食誌

忠孝新生捷運站附近有光華商場、三創生活園區，還有華山1914文化創意產業園區，周邊美食怎麼可以少，快跟著小編吃起來。

Simple Kaffa Flagship興波咖啡旗艦店

台北市中正區

工業及復古結合的深色調裝潢，除了有必點冠軍等級的手沖、義式咖啡外，甜點也相當出色，推薦台灣茶香拿鐵、南島煙燻冰咖啡、地瓜三兄弟、爆漿抹茶捲。

▲興波咖啡旗艦店。（圖／美食客娜要吃什麼提供）

鎰鼎火鍋-天干物燥

台北市中山區

裝潢為古色古香的中國風，主打漢方麻辣鍋，使用青花椒並加入多種藥材漢方熬煮，餐點提供肉品、海鮮、套餐系列，推薦吃中藥的雞、臥龍鳳雛、魚量情結。

▲鎰鼎火鍋。（圖／美食客馬許小姐提供）



PEPPINO 培皮諾小館

台北市大安區

曾獲獎世界冠軍的披薩職人獎項，主打義式窯烤披薩，主要販售開胃菜、沙拉和Pizza，推薦炸水牛起司、拿波里酥炸綜合海鮮、愛情沒有親親和慢燉番茄牛頰。

▲PEPPINO 培皮諾小館。（圖／美食客Eva enjoy life提供）

DOMANI 義式餐廳

台北市大安區

位在豪宅裡的義式餐廳，主打義大利料理，嚴選新鮮優質食材搭配來自地中海的香料，推薦海鹽佛卡夏、杜蘭朵小麥粉炸小卷、菲力牛排佐松露肉汁。

▲DOMANI 義式餐廳。（圖／美食客象山女子提供）

丸舢拉麵

台北市中正區

主打雞貝鹽拉麵以及豚骨拉麵，餐點品項不多，有免費無限加麵服務，雞貝鹽拉麵內含有豬雞兩種叉燒、烤雞腿和干貝，整體來說CP值相當高！

▲丸舢拉麵。（圖／美食客りょう提供）

Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館

台北市中正區

店內販售牛舌料理、三明治、壽司，以及豐富的酒類可以選擇，主打燒肉丼，推薦招牌烤牛肉炒麵、美國牛招牌烤牛肉丼、名古屋炸雞翅、炸牡蠣配鮭魚卵塔塔。

▲Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館。（圖／美食客果子提供）



