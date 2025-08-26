楊洋《凡人修仙傳》8台詞：對錯不在他人口中，而在自己心中

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演，劇情改編自忘語的同名小說，講述了普通的山村窮小子韓立（楊洋 飾），偶然之下，跨入到一個江湖小門派，雖然資質平庸，但依靠自身努力最後修煉成仙的故事，當中的金句台詞也引發討論。

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《凡人修仙傳》由楊洋主演。（圖／愛爾達電視提供，以下同）

1. 活著才最要緊，若是不敵啊，就趕緊跑。

2. 別忘了自己根腳是個凡人，哪怕成了仙，也要活出點人的樣子。憑什麼只許仙家遨遊天地，我等凡人就只能做井底之蛙，這世界許多好景色，你就替為師去看看吧。

3. 可是即使是這樣微不足道的生命，我也想活得像個樣子，即使是飛蛾撲火，哪怕是終究徒勞，這樣就可以留在你身邊了。

4. 果然你還是應該和他們在一起，修仙者和凡人不屬於同一個世界，我永遠也無法和你站在一起。

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

5. 但我是個凡人，你們修仙者是能活很久，上次見面是十年之前，下次見面不知道要什麼時候，又有幾個十年，我還能等到那一天嗎？

6. 這個世界並不是因為你的看法就有所改變，很多事情如果不是失去後學會後悔，是永遠不會懂得珍惜的。

7. 選擇，是對是錯都不重要，我是我，很重要，對錯不在他人口中，而在自己心中。

8. 每個人的道到底是什麼，總歸自己去定義，一定要記住自己的本源。

關鍵字：

劇情, 楊洋, 金晨, 凡人修仙, 仙俠

