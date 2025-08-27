fb ig video ETtoday search mobile

試開箱／打破既定印象！超強遮瑕蜜水感不卡紋　少量就能隱形瑕疵

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

化妝品是一項科學難題，想要質地潤澤不卡紋，通常遮瑕力就不太強，若是想要遮瑕力滿分，質地就很容易乾，但這次SUQQU即將在9月上市的晶采柔滑遮瑕蜜，卻打破眾人的感受，竟然可以在柔潤之餘又可以有效遮蓋瑕疵，真的是任何膚質都可以使用的好物。

SUQQU,I’M MEME,遮瑕膏,遮瑕,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

全新的晶采柔滑遮瑕蜜採用液態的遮瑕質地，具有滋潤度的乳霜感，實際用在眼下確實可以達到很好的修飾暗沉效果，甚至可以達到不卡紋的境界，雖然看似具有霜狀的材質，但實際推開可以發現比較類似粉凝霜的凝膠水感，而且遮瑕力確實很夠，一點點就可以做到很好的覆蓋力。

SUQQU,I’M MEME,遮瑕膏,遮瑕,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

SUQQU,I’M MEME,遮瑕膏,遮瑕,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

之所以可以做到如此的服貼，是因為SUQQU採用「柔滑凝膠配方」，將融於油質的顏料混入高透明凝膠中，並且搭配「超均勻混合技術」讓遮瑕顏料與凝膠可以均勻混合，實現高度遮瑕與滋潤都兼具的效果。另外，在取用搭配的寬版刷頭，可以更精準讓遮瑕膏點在瑕疵處，用起來更順手。

SUQQU,I’M MEME,遮瑕膏,遮瑕,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在2024年就上市的I’M MEME我愛神力遮瑕膏，推出之後以柔滑的質地，立刻受到小資女的喜愛，今年再度上新兩款新色，專為亞洲膚色調製的健康色與柔白色，兼容更健康以及白皙的膚色，不僅可以當作遮瑕，甚至還可以做修容、提亮使用。

SUQQU, I’M MEME, 遮瑕膏, 遮瑕, 底妝

