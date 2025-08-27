fb ig video ETtoday search mobile

LV彩妝29日登場！限量七夕貼圖免費擁有　DIOR香水狗狗也超可愛

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

路易威登La Beauté Louis Vuitton彩妝系列備受全球矚目，更即將於29日登陸台灣台北101旗艦店與台南新光三越西門店，在單品上市之前，LV更攜手台灣人氣插畫家陳又凌Yu-Lin Chen以靈動的手繪風格，打造彩妝系列七夕限定貼圖​，在期限內下載還可以獲得美妝系列典藏版手機桌布。

Louis Vuitton,DIOR,LV,LV彩妝,彩妝,唇膏,香水。（圖／品牌提供）

這次打造的LINE貼圖設計了多個日常用語，包括Hello、Thank You、Sorry、On The Way、Miss You、Haha、Love等，更是把彩妝系列多款明星商品與色號，融入在貼圖之中，像是：黑管唇膏LV Rouge之203 Rose Odyssée瑰麗旅程、白管潤唇膏LV Baume之030 Tender Bliss柔光綺夢等，甚至還有全系列65支唇膏珍藏奢華硬箱，以細緻的手繪版本於Thank You貼圖上呈現。即日起至9月26日，只要加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

Louis Vuitton,DIOR,LV,LV彩妝,彩妝,唇膏,香水。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton,DIOR,LV,LV彩妝,彩妝,唇膏,香水。（圖／品牌提供）

DIOR BEAUTY也針對七夕情人節就打造出超浪漫的限定貼圖，以迪奧先生的愛犬BOBBY擔綱主角，搭配上亞洲最熱賣的MISS DIOR香水，手繪風格超級療癒，讓日常聊天也能時尚滿分，總共8款動態貼圖免費一次擁有，即日起至2025年9月18日期間，點擊連結https://line.me/S/sticker/35856，並加入「DIOR BEAUTY官方LINE」好友後可免費下載。

DIOR BEAUTY,sisley,保養,貼圖,七夕,贈禮,。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton, DIOR, LV, LV彩妝, 彩妝, 唇膏, 香水

