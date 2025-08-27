李俊昊明現身台北101！機場照、兩天一夜行程公開　Berluti穿搭帥過頭

記者鮑璿安／台北報導

韓星李俊昊因演出戲劇《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》而獲得廣大知名度，在台也擁有不少粉絲支持，而他即將來台，出席明28日Berluti台北101精品店開幕儀式，從搶先曝光的機場照先讓粉絲們一飽眼福。





▲ 李俊昊26日從南韓仁川機場出發抵達上海，展開品牌大使行程，8月27日搭乘長榮航空BR721班機抵達台北。（圖／品牌提供）

李俊昊來台行程已經公開，據了解他今27日會搭乘長榮航空BR721班機抵達台北，預計在明28日大約下午14:30現身Berluti台北101精品店，親自為品牌揭幕並提供媒體拍攝，當天結束工作之後就會搭乘大韓航空KE188班機返回首爾，結束兩天一夜的快閃行程，此行為他宣布成立個人工作室O3 Collective後首度來台，也格外具有意義。





▲Stellar Venezia小牛皮運動鞋；Berluti Marbeuf Scritto印花襯衫 。（圖／品牌提供）

作為品牌大使的他也相當敬業，在26日公開的機場穿搭之中，以Berluti Marbeuf Scritto印花襯衫，搭配寬鬆的黑色西裝長褲與 Stellar Venezia小牛皮運動鞋，整體風格在休閒與優雅之間取得完美平衡。他還配戴墨鏡及揹著 E'Mio Scritto圖紋皮革肩帶手拿包，細節中透出對時尚的極致講究。造型看似輕鬆，但透過質感面料與剪裁，展現Berluti品牌深厚的工藝與俐落都會風格。此外，Berluti特別為此盛事於信義區安排快報派發活動，若有幸遇見揹著巨型Berluti紙袋的宣傳大使，還能獲得印有李俊昊形象照的限量開幕快報。

同時，K-POP 女團i-dle台灣成員舒華（SHUHUA）也即將與台灣粉絲們見面了，這次她作為 SKECHERS 品牌全新代言人，將於9月2日（週二）下午13:30至14:00親臨台北新光三越 A11參加公開活動，這也是她繼6月擔任代言人後的首次品牌線下活動，讓粉絲等不及與偶像碰面。





▲K-POP 偶像舒華（SHUHUA）正式宣告加入 SKECHERS 大家庭，成為品牌最新代言人。（圖／品牌提供）