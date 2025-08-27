UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

讓極簡愛好者久等了，UNIQLO 正式發表由英國設計師 Clare Waight Keller 操刀的「UNIQLO : C」2025 秋冬系列，本季延續品牌LifeWear精神，注入俐落線條與機能設計，為都會生活打造出一系列兼具風格與實穿性的服飾單品，就連影后凱特布蘭琪同款的棉質立領襯衫外套也能入手，還有什麼重點款式？都幫你整理好了。

▲▼ UNIQLO : C 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 。（圖／品牌提供）

▲由英國設計師 Clare Waight Keller 操刀的「UNIQLO : C」2025 秋冬系列 。（圖／品牌提供）

Clare Waight Keller提及系列重點表示：「這一季我們想將優雅與實穿合二為一，讓日常的每一件單品都能既舒適又有型。」從剪裁到色系都延續她一貫的乾淨簡約，卻不失溫柔細節。整體系列以中性色調為基底，搭配立體針織、俐落襯衫與實用外套等單品，展現恰到好處的法式隨性與英倫精緻。女裝部分，由凱特布蘭琪演繹的棉質立領襯衫式外套絕對是形象照公開時，詢問度最高的品項，服飾結合中性廓形與挺拔線條，俐落又不失柔軟，NT$1,290即可穿出高級感。而UNIQLO經典的HEATTECH系列在這一季也推出多款喀什米爾混紡長袖，不論是女裝的寶石色系，或是男裝的高領設計，皆為寒冷天氣增添溫暖與層次。

▲奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）成為UNIQLO最新全球品牌大使。（圖／品牌提供）

▲奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）成為UNIQLO最新全球品牌大使。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 。（圖／品牌提供）

▲雙排釦西裝外套以及凱特布蘭琪同款棉質立領襯衫式外套 。（圖／品牌提供）

▲女裝 華夫格針織連帽背心。（圖／品牌提供）

▲女裝 華夫格針織連帽背心。（圖／品牌提供）

▲女裝 華夫格針織圓領開襟外套 (長袖) 。（圖／品牌提供）

▲女裝 華夫格針織圓領開襟外套 (長袖) 。（圖／品牌提供）

▲女裝 芭蕾平底鞋 售價 NT$990 。（圖／品牌提供）

▲女裝 芭蕾平底鞋 售價 NT$990 。（圖／品牌提供）

上班族不可錯過的還有剪裁筆挺的雙排釦西裝外套，不論搭配襯衫或針織衫都能展現專業與優雅兼備的穿搭語言；立體編織的華夫格連帽背心與開襟針織外套，則透過焦糖棕、墨黑與深藍色的組合，展現日系靜奢風的迷人氛圍。其中，配件亮點之一是經典T字帶設計的芭蕾平底鞋，霧面皮革質感與修飾腳背的線條，是秋季最溫柔的存在。

本系列首波早秋單品已搶先販售，完整全系列將於 9 月 5 日於 UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店、ATT4FUN 信義店、Mitsui 林口店、LaLaport 台中店、高雄漢神巨蛋與 UNIQLO 網路商店正式登場。

【同場加映】

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲ZARA本次與Butterbear全新聯名。（圖／品牌提供）

ZARA本次與Butterbear的全新聯名，延續上一波的可愛童趣風，進一步強調「學院風混搭」，設計主軸聚焦於幾何條紋與格紋元素，單品涵蓋長短POLO衫、T恤、風衣外套、開襟毛衣等高實穿度款式，透過拼接與疊搭展現從夏末到秋初皆宜的搭配彈性。不只服飾多樣，配件區域也全面升級，包括絨毛吊飾、格紋髮飾、蕾絲領巾、貼紙與襪子等，全都融入復古校園風的可愛設計語彙。此波聯名更首次擴展為全齡化系列，推出男女裝共同單品，讓大小朋友都能擁抱Butterbear的溫柔可愛，即日起於ZARA全台門市與網路商店同步開賣。

UNIQLO, Clare Waight Keller, 秋冬, 新品, 設計

