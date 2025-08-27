fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫帥穿Dior運動裝登GQ封面　談婚後心境「更重視跟家人時光」

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

天王周杰倫今年出道滿25周年，也預計在8、9月推出新專輯，同時他登上《GQ》雜誌擔任最新一期的封面人物，特別來到澳洲墨爾本取景，周杰倫換上Dior新裝維持「哥中之哥」的瀟灑面貌，他也在訪問中難得透露自己如今的心境變化，「還沒結婚前，音樂就是我唯一的目標。其實我是個家庭觀念很重的人，因此成家後的確更重視跟家人相處的時光。」

▲▼ 周杰倫。（圖／GQ雜誌提供）

▲周杰倫此次拍攝中換上了Dior咖啡色運動外套搭配運動鞋，在球場中呈現最自在的面貌，為我們演示他在墨爾本的日常。（圖／GQ雜誌提供）

周杰倫此次拍攝中換上了Dior咖啡色運動外套搭配運動鞋，在球場中呈現最自在的面貌，為我們演示他在墨爾本的日常。周杰倫自認自己是I人，而時尚與藝術能令他短暫地成為E人，尤其在成為Dior全球品牌代言人後，能夠在時裝週現場與來自世界各地頂尖的設計師與藝術家進行對話。他提到：「這點很有趣，我和時尚設計師聊最多的其實是藝術，可見藝術是如何啟發不同領域的創作者。即便不是用母語交談，與他們聊起天來卻很自在，只因時尚、藝術與音樂就是一種共同語言，把大家給串連起來。」

▲▼ 周杰倫。（圖／GQ雜誌提供）

▲▼ 周杰倫。（圖／GQ雜誌提供）

▲▼ 周杰倫。（圖／GQ雜誌提供）

▲周杰倫坦言很多事情的確要搶第一。（圖／GQ雜誌提供）

2024 年底，周杰倫成為首位站上台北大巨蛋舞台、舉辦售票演唱會的歌手，為期四天的嘉年華世界巡迴演唱會台北站掀起空前熱潮。當時有多達 89 萬人同時在線搶票，不到五分鐘就全數完售，歌迷笑稱這場演出為「鑽進大巨蛋下水道也要聽」的全民級盛事。談起搶先登上大巨蛋這件事，周杰倫帶著一點靦腆說：「很多事我的確就是想搶先，但是（首唱）大巨蛋真的不是刻意計畫的事，我運氣很好，只是機遇而已。」他也補充：「只是這件事也剛好符合我的性格。」

關鍵字：

周杰倫, 新專輯, 音樂, 時尚, 大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面