周杰倫帥穿Dior運動裝登GQ封面　談婚後心境「更重視跟家人時光」

天王周杰倫今年出道滿25周年，也預計在8、9月推出新專輯，同時他登上《GQ》雜誌擔任最新一期的封面人物，特別來到澳洲墨爾本取景，周杰倫換上Dior新裝維持「哥中之哥」的瀟灑面貌，他也在訪問中難得透露自己如今的心境變化，「還沒結婚前，音樂就是我唯一的目標。其實我是個家庭觀念很重的人，因此成家後的確更重視跟家人相處的時光。」





▲周杰倫此次拍攝中換上了Dior咖啡色運動外套搭配運動鞋，在球場中呈現最自在的面貌，為我們演示他在墨爾本的日常。（圖／GQ雜誌提供）

周杰倫此次拍攝中換上了Dior咖啡色運動外套搭配運動鞋，在球場中呈現最自在的面貌，為我們演示他在墨爾本的日常。周杰倫自認自己是I人，而時尚與藝術能令他短暫地成為E人，尤其在成為Dior全球品牌代言人後，能夠在時裝週現場與來自世界各地頂尖的設計師與藝術家進行對話。他提到：「這點很有趣，我和時尚設計師聊最多的其實是藝術，可見藝術是如何啟發不同領域的創作者。即便不是用母語交談，與他們聊起天來卻很自在，只因時尚、藝術與音樂就是一種共同語言，把大家給串連起來。」





▲周杰倫坦言很多事情的確要搶第一。（圖／GQ雜誌提供）



2024 年底，周杰倫成為首位站上台北大巨蛋舞台、舉辦售票演唱會的歌手，為期四天的嘉年華世界巡迴演唱會台北站掀起空前熱潮。當時有多達 89 萬人同時在線搶票，不到五分鐘就全數完售，歌迷笑稱這場演出為「鑽進大巨蛋下水道也要聽」的全民級盛事。談起搶先登上大巨蛋這件事，周杰倫帶著一點靦腆說：「很多事我的確就是想搶先，但是（首唱）大巨蛋真的不是刻意計畫的事，我運氣很好，只是機遇而已。」他也補充：「只是這件事也剛好符合我的性格。」