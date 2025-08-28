情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂





▲三個最不擅長哄人的星座代表，常因「太理性」而讓人感到疏離。（示意圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

在感情相處中，除了理性溝通，有時候更需要的是同理心與情緒照顧能力。然而有些星座因為過於務實理智，常被評為「情商偏低」，不懂如何安撫對方情緒，只會一味講大道理，讓伴侶更加火大。以下就揭曉三個最不擅長哄人的星座代表，他們雖然不是有意惹怒人，卻常因「太理性」而讓人感到疏離。

Top 3 處女座

處女座向來以理性與邏輯見長，當衝突發生時，他們的第一反應往往是分析原因與提出改進方案，卻忽略了當下情緒的安撫。他們不太會講甜言蜜語，也缺乏哄人技巧，總覺得只要把問題解決就夠了，無形中讓對方感覺冷淡或被忽視。

Top 2 摩羯座

摩羯座被公認為責任感強、穩重務實的代表，但在情感溝通方面則顯得較為笨拙。他們不擅長表達情感，也不習慣哄人取悅對方，遇到爭執時，多數摩羯選擇沉默或以實際行動彌補，卻常常忽略語言上的安撫效果。他們也習慣從宏觀角度說教式表達，讓人感覺情緒被否定。

Top 1 水瓶座

水瓶座是典型的理智型人格，對待感情常以觀察者角度進行分析，缺乏即時的情緒回應。他們在面對伴侶情緒波動時，往往難以共感，反而容易說出「你太感性了」、「應該換個角度思考」這類語句，進一步激化衝突。雖然他們出發點並非惡意，但過度抽離與冷靜的回應方式，常讓人誤以為冷淡或不在乎。