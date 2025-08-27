fb ig video ETtoday search mobile

植萃美肌THREE回來了！明星保養現省600元　9／1快閃店降臨台北南西　

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

時隔一年，日系美妝THREE終於在9月回歸台灣，27日日本社長宮﨑稔章也特地出席品牌發佈記者會，宣布植萃美學再度以「觸動美學」開啟新篇章，過去就很熱賣的經典商品更是降價100至600元，最高降幅達到15.4%，未來由POLA台灣分公司保麗（POLA）直營，也將會帶來更多新品。

THREE。（圖／品牌提供）

從過去代理商時期，在2025年回歸總公司直營，最讓女性有感的絕對是商品單價的降低，其中，降幅最高的單品是平衡SQ舒眠晶摩油，過去價格為3900元，這次則是3300元就可以買到，現省600元；另外，經典的平衡潔膚油N也從原本的1600元降到1400元，現省200元。

THREE。（圖／品牌提供）

THREE。（圖／品牌提供）

THREE在9月1日登場會以快閃店形式降臨台北新光三越南西店，線上官網也能全面買到熱門美妝，也會有台灣從未出現過的平衡沁新防曬乳、更新版的精油淡香水，9月中凝光潤采盒R也會有更新款兩色，10月則上市全新的晶透絲霧粉凝霜，將以更親民價格，讓女性感受天然植萃魅力。

LV,LV彩妝。（圖／品牌提供）

LV,LV彩妝。（圖／品牌提供）

除了老朋友，29日也即將迎來精品La Beauté Louis Vuitton全新彩妝上市，屆時不只會有彩妝師Pat McGrath花費5年所設計的彩妝單品，更是會有許多時髦又小巧的精緻美妝收納皮具，再次展現品牌精湛的皮件工藝，每一個細節都讓粉絲超期待。

關鍵字：

THREE, Louis Vuitton, LV彩妝, 彩妝, 美妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【囂張不到三秒】賓士男抄球棒嗆人！馬上被騎士壓制氣勢

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 楊洋《凡人修仙傳》8台詞：對錯不在他人口中，而在自己心中 古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面