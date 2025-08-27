植萃美肌THREE回來了！明星保養現省600元　9／1快閃店降臨台北南西　

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

時隔一年，日系美妝THREE終於在9月回歸台灣，27日日本社長宮﨑稔章也特地出席品牌發佈記者會，宣布植萃美學再度以「觸動美學」開啟新篇章，過去就很熱賣的經典商品更是降價100至600元，最高降幅達到15.4%，未來由POLA台灣分公司保麗（POLA）直營，也將會帶來更多新品。

從過去代理商時期，在2025年回歸總公司直營，最讓女性有感的絕對是商品單價的降低，其中，降幅最高的單品是平衡SQ舒眠晶摩油，過去價格為3900元，這次則是3300元就可以買到，現省600元；另外，經典的平衡潔膚油N也從原本的1600元降到1400元，現省200元。

THREE在9月1日登場會以快閃店形式降臨台北新光三越南西店，線上官網也能全面買到熱門美妝，也會有台灣從未出現過的平衡沁新防曬乳、更新版的精油淡香水，9月中凝光潤采盒R也會有更新款兩色，10月則上市全新的晶透絲霧粉凝霜，將以更親民價格，讓女性感受天然植萃魅力。

除了老朋友，29日也即將迎來精品La Beauté Louis Vuitton全新彩妝上市，屆時不只會有彩妝師Pat McGrath花費5年所設計的彩妝單品，更是會有許多時髦又小巧的精緻美妝收納皮具，再次展現品牌精湛的皮件工藝，每一個細節都讓粉絲超期待。