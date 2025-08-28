SEVENTEEN Hoshi入伍前驚喜寵粉！Canada Goose潮感戶外穿搭掀熱議

記者鮑璿安／綜合報導

韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 Hoshi 在入伍前夕仍為粉絲帶來驚喜合作，此次攜手高機能奢華品牌 Canada Goose，演繹由設計師 Haider Ackermann 打造的 Snow Goose 2025 早秋膠囊系列，Hoshi一連換上多套融合街頭感與山野意象的單品，定格下帥氣瞬間，絕對值得粉絲們好好珍藏。





▲SEVENTEEN 成員 Hoshi 在入伍前夕攜手高機能奢華品牌 Canada Goose，演繹由設計師 Haider Ackermann 打造的 Snow Goose 2025 早秋膠囊系 。（圖／品牌提供）

此系列以自由靈魂為核心，企劃靈感源自 1980 年代紐約年輕世代與地鐵文化中迸發的原始都會能量，形象大片中，Hoshi 身處如荒漠般的山岩場景與充滿塗鴉的車廂之間，透過強烈視覺對比詮釋新系列主題。結合冷調色彩與極簡剪裁，詮釋在Haider Ackermann筆下具有潮流街頭感的Snow Goose系列。





▲（依序）Dawn 圓領T恤極鋒白色、Valor派克大衣楓影軍綠色、Zephyr 風衣夾克。（圖／品牌提供）

在服裝單品方面，Hoshi 穿上 Zephyr 風衣夾克搭配 Tempest 短褲，鮮明的格紋塑造層次豐富又吸睛的輪廓。而以電光玫瑰色的 Rigel 連帽T恤與運動褲成套登場，鮮明色彩與舒適機能布料相互平衡，傳達兼具時尚與實穿的氛圍。此外，主打單品之一的楓影軍綠色的 Valor 派克大衣，多口袋機能設計是戶外愛好者不可或缺的單品，低調中流露剛毅。

【同場加映】

戶外品牌 The North Face再次展開全新的話題聯名，本次攜手紐約時尚生活風格品牌 Aimé Leon Dore 推出限量系列，以「經典重塑」為主軸，展現設計語言與材質創新。從義大利 Casentino 羊毛打造的 Nuptse 羽絨外套、復古學院風格棒球外套，到高強度彈道尼龍背包與經典 Verto 登山鞋，絕對是2025下半年備受矚目的聯名之作。





▲本次聯名系列延續 The North Face 的專業戶外基因，融入 Aimé Leon Dore 擅長的復古調性與紐約街頭風格 。（圖／品牌提供）