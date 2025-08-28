fb ig video ETtoday search mobile

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的七夕即將在8／29來臨，星巴克也在中國情人節當天推出好友分享優惠，讓大家無論是否為情人角色，都能嚐到七夕小確幸；85度Ｃ也從今（8／28）起一連兩天，推出七夕組合套餐優惠，蛋糕加上咖啡不到100元，讓每對戀人都能有無負擔的相聚時刻。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

因應中國情人節到來，星巴克也趁勢推出粉紅泡泡的「七夕與你相遇 好友分享日」優惠，活動當天從上午11店至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C為慶祝七夕來臨，在8／28到8／29限定兩天，推出七夕情人節愛你久久套餐，指定切片蛋糕包括暗黑森林、波士頓提拉米蘇、黑森林、榛果巧克力提拉米蘇、芋香爺爺波士頓和可愛比熊6種選一，搭配指定飲品，優惠價99元，就能吃到甜蜜下午茶。

優惠指定飲品包括大杯慢熟奶茶、大杯初露奶綠、大杯厚焙奶烏、中杯就是海岩烏龍、中杯就是海岩紅茶、中杯就是海岩青茶、中杯就是海岩綠茶、中杯黑糖珍珠厚奶茶和中杯特皮Q奶茶共9選一，不限冰熱，限全台門市現場購買，電話訂購和外送服務無此優惠。

▲85度C七夕優惠。（圖／業者提供）
 

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 中國情人節, 七夕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收 「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面