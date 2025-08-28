CK請到「世首美」Nana太對了！穿冷調丹寧外套　中空線條性感天花板

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安 ／綜合報導

擁有「世首美」封號的韓星Nana（林珍娜）以完美臉蛋獲得高人氣，也深受時尚品牌青睞，最近她更強勢演繹Calvin Klein 2025秋季形象廣告，以率性性感姿態展現品牌經典丹寧精神。

▲▼ ck 。（圖／品牌提供）

▲▼ ck 。（圖／品牌提供）

▲▼ ck 。（圖／品牌提供）

▲韓星Nana（林珍娜）強勢演繹Calvin Klein 2025秋季形象廣告 。（圖／品牌提供）

此次形象廣告由任海華操刀拍攝、Hyungrok Kang執導，NANA大膽詮釋系列多款重點單品，完美融合剛柔並濟的現代都會感。形象照中，NANA以一身極簡黑色吊帶上衣搭配寬鬆丹寧長褲，坐上懸吊鞦韆，詮釋Calvin Klein經典黑白風格的摩登性感。另一套造型則是「CK Emblem」印花重新演繹品牌標誌性Monogram，Nana更以外套內中空的性感姿態出鏡，將火辣值飆破天際，搭配微露品牌字樣的內搭，展現冷調個性中的不羈。

Calvin Klein 2025秋季丹寧系列以「CK Emblem」印花作為主軸，搭配全身印花設計、經典卡車外套與超寬桶型褲款，為標誌性丹寧注入新意。品牌也延續對復古年代的嚮往，重新詮釋90年代直筒褲，搭配復古水洗工藝與柔和線條，透過剪裁、拼接與層次感堆疊打造極簡中帶有細節張力的秋日造型。全系列單品現已可於calvinklein.com及全台Calvin Klein專門店選購。

同場加映

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲ lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲ Pace Breaker 無襯短褲。（圖／品牌提供）

加拿大運動服品牌 lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹，傳遞品牌強調的「感受更好，才能表現更好」核心價值。朴敘俊身穿 Metal Vent Tech 機能短 T 搭配 Pace Breaker 無襯短褲，展現行動自由、舒適有型的運動風尚。他表示：「lululemon 讓我在奔波行程中也能自在前行，不論是訓練還是日常生活，它總能陪伴我保持最佳狀態。」系列服飾不僅具備高延展性與快乾機能，更融合金屬紗線 Silverescent™ 抑菌科技，有效降低異味產生，讓使用者即便長時間訓練也能維持清爽自信的狀態。

