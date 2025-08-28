全球狂銷600萬瓶的「冠軍火焰香」！10周年快閃台灣第一個開跑

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

把握暑假最後的尾聲，跟親朋好友安排一場時尚優雅的聚會，一起製造美好的夏日回憶；近期也有不少知名的活動，不僅好拍又有禮物可拿，當然還有最新最潮的單品，立刻安排起來。

＃Maison Francis Kurkdjian 感官煉金術

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自法國的Maison Francis Kurkdjian由「天才調香師」Francis Kurkdjian所創立，他獨特的香氣品味，打造出許多經典之作，其中，在2014年為法國「水晶之王」Baccarat 250周年所設計的540水晶之燄，上市之後立刻狂銷全球，原本限量發售250瓶，因為太搶手才又發行5000瓶，結果在美國短短3個月內賣完，為Maison Francis Kurkdjian的品牌奠定基石，後續才逐漸成為常賣單品，過去10年更是擁有600萬瓶的銷售佳績，可以說是無人不知、無人不曉的經典香氣。

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

慶祝Baccarat Rouge 540水晶之燄的10周年，台灣領先全球打造「感官煉金術」快閃店，從法國空運來台的質感曲線設計店裝，將輕透水晶加入24K金粉，在攝氏540度高溫下轉化為殷紅的煉製過程完美重現，搭配其香氣從淡香精、香精到旅行組、髮香噴霧、身體潤膚油的全系列產品，讓人在嗅吸過程中，從清麗的白花茉莉、高溫燃燒淡淡的焦糖香到最後琥珀、龍涎香的礦物結晶，宛如歷經一場精緻藝術的煉造之旅。

＃迪奧 巨星派對

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian,Baccarat,迪奧,快閃店,限定,活動。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

台北華山擁有多樣展覽空間，是假日親朋好友相聚的好去處，迪奧也從8月27日至9月7日舉辦巨星派對活動，慶祝由全球彩妝創意形象總監Peter Philips所打造的巨星持色唇膏上市，派對入口以標誌性的三米高CD LOGO鎂光燈牆面展現時髦氛圍，裡面更是擁有超多好拍好玩的體驗，包括：鑲崁無數鎂光燈的巨星紅毯、360度環形巨星攝影棚以及極光拍照機等等，只要線上預約就可以參加，素人也能拍出有趣大片。

Maison Francis Kurkdjian, Baccarat, 迪奧, 快閃店, 限定, 活動

