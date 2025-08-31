「倍速衰老」成為老化新趨勢！科研植萃配方挽救細紋、蘋果肌

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

過去，大多數人在歷經30歲左右，會突然發現面臨「斷崖式衰老」，感覺皺紋變多、膚色變暗、肌膚下垂等狀況，但是隨著外在環境變得更加惡劣、內在壓力持續上升的現在，衰老會提前到來，更是以「倍速」加劇糟糕的膚況，因此，更要提前預防老化的產生，近期就有許多保養品牌，提出全新的抗老方案，透過更新的科技解決老化問題。

＃sisley 抗皺活膚御緻永恆活源精粹，30ml、售價16800元

sisley,SK-II,BRIGIN,媛生,保養,抗老。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

專注肌膚老化現象的sisley向來是植物美容學中的翹楚，觀察到「倍速老化」的趨勢，制定全新的抗老對策：抗皺活膚御緻永恆活源精粹，使用β-葡聚醣、金克力巴葉萃取協同綠扁豆萃取與鉤沙菜萃取的植物活性雙重配方、多重分子玻尿酸等成分，可以迅速為肌膚打造完美健康的緊緻膚況，減緩老化的問題，逆轉「倍速老化」問題。

＃SK-II 肌源賦能煥顏活膚霜，50g、售價4,200元

sisley,SK-II,BRIGIN,媛生,保養,抗老。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

經典活膚霜向來是繼青春露之後的明星單品，在2025年SK-II針對肌膚老化狀況，提供更細緻的養護效果，推出一般版與輕盈版兩種，可以針對不同地區與季節使用，活性成分更採用全新澎潤微囊科技，能夠針對下垂的蘋果肌給予更有感的拉提、澎潤效果，降低肌膚凹陷、細紋以及鬆垮的問題，給予全方位的修護潤澤。

＃BRIGIN媛生 3-IN-1青春膠原嫩亮精粹，售價3180元

sisley,SK-II,BRIGIN,媛生,保養,抗老。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

將精華、乳、油不同質地設計成一支擁有完美三重精萃比例的精粹，透過五胜肽、膠原蛋白、A醇、B12與角鯊脘，同時可以兼顧保濕、鎖水與潤澤功效，每一管採用的真空設計，可以更好的保存活性成分，在混合塗抹瞬間釋放，提供肌膚所需抗老能量，由裡到外透出飽滿光澤。

sisley, SK-II, BRIGIN, 媛生, 保養, 抗老

