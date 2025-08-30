Y3K是什麼？穿搭單品推薦　aespa、XG專輯風格帶起未來感時尚

文／美人圈

最近最火的「Y3K風格」也正式燒到台灣啦！還不知道怎麼穿出Y3K感？這篇一次告訴你穿搭重點！連aespa的新歌〈Dirty Work〉都完美展現Y3K的核心風格，可甜可酷又帶點未來感，快來一起跟上Y3K時尚潮流吧！

Y3K是什麼？

Y3K是「Year 3000」的縮寫，代表人們對「西元3000年」未來世界的時尚想像。不同於走復古路線的Y2K，Y3K的靈感來源是「未來感」，風格更前衛、更科技，兩者最大的差別就在於一個回顧過去，一個以未來感為發想。

▲aespa新歌MV造型走Y3K風格。（圖／IG@aespa_official）

Y3K的精髓就在於擁抱未來感與液態視覺，常見元素包括金屬質感面料、帶有科技塗層的啞光尼龍、半透明的PV材質，以及仿生肌理等設計，呈現出極具未來感的造型。再加上再生纖維等環保材質的運用，也讓Y3K風格與永續理念緊密結合。像是女團aespa、XG也都以Y3K作為出道風格，成功掀起一波Y3K時尚風潮。

▲女團XG。（圖／IG@xgofficial）

Y3K穿搭關鍵1：冷調色系ｘ未來感配色

告別過去低飽和的穿搭風格，Y3K將舞台交給冷調色系。比起Y2K的大膽撞色，Y3K更講求未來氛圍的融合，以銀、白、深藍、紫等偏冷色調成為主軸，不是不可以亮色，而是要「亮得有距離感、有科技感」，像是螢幕顯示器出現色彩失真時的迷幻效果，比Y2K的大面積撞色更具有科技感。

▲Y3K以銀、白、深藍、紫等偏冷色調成為主軸。（圖／IG@aespa_official）

Y3K穿搭關鍵2：模塊解構ｘ低重力版型

Y3K的版型設計以非重力感與模塊化為核心，強調寬鬆卻有支撐力的輪廓。靈感來自遊戲或科幻場景中的低重力環境，像是飄逸斗篷、解構層次、可拆卸配件等都非常Y3K。不對稱的版型也是重點，不再是低腰緊身牛仔褲，而是更注重功能性、流動性的空間感。

▲Y3K的版型設計靈感來自遊戲或科幻場景中的低重力環境。（圖／X@aespa）

Y3K 穿搭單品推薦

1：AR 眼鏡

不是叫你真的把AR眼鏡戴上街，而是選擇造型類似的墨鏡或眼鏡款式，帶出未來感十足的Y3K氛圍。這類眼鏡線條俐落、鏡面反光或帶有科技感材質，日常佩戴也毫不突兀。既低調又有造型感，是最容易駕馭的入門單品之一。

▲未來感十足的墨鏡是最好入門的單品。（圖／IG@aespa_official）

2：可穿戴科技

Y3K風格講求未來感與科技感的融合，像是造型感十足的耳機、數據感頸鍊、帶有LED光源或透明材質的包包，都是不可或缺的關鍵單品。水晶元素也是Y3K美學的一部分，透明清澈的質感宛如液態水流，不僅增添機械感，還能呼應反重力與液態視覺的時尚語言。

▲水晶元素也是Y3K美學的一部分。（圖／IG@aespa_official）

Y3K 風格妝容搭配：金屬光ｘ鏡面唇ｘ未來線條

從金屬色或螢光色眼線下手，搭配點狀或線條式的裝飾圖樣，使用金屬質感的顏料在臉上畫出細節，更能突顯未來科技氛圍。唇妝則推薦鏡面感強烈的質地，讓整體妝容更具未來感。整體妝容可從煙燻妝延伸變化，像是深色眼影搭配黑色唇彩，也是目前最常見、最能展現Y3K風格的妝容公式。

▲Y3K風格的妝容公式。（圖／IG@aespa_official）

Y3K穿搭搭配公式：機械風格

「機械風格」在穿搭界成為了一種對於未來的想像與追求，這種風格常融合先進科技元素與抽象藝術設計，強調非人化的輪廓與質感。穿搭上多以銀色、金屬面料為主，打造出宛如機器人般的未來造型。

Y3K穿搭搭配公式：賽博龐克

賽博穿搭充滿活力與衝擊力，透過高飽和螢光色、反光材質與金屬元素營造出強烈視覺感，展現對未來世界的想像與探索精神。這種風格常與電子與科技元素結合，宛如身處高科技城市之中。

▲賽博龐克穿搭。（圖／IG@aespa_official）

Y3K穿搭搭配公式：廢土風

起源於災難與末日題材的電影作品發想，也以知名電影《沙丘》打開穿搭新風格，特色以軍綠、卡其、棕色、黑色等暗沉色調為主，營造出荒涼、壓抑的氛圍感，衣服樣式常有做舊、磨損的效果，整體風格呈現一種在廢墟中生存的堅韌感。

▲末日廢土風。（圖／X@aespa）

