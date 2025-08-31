油肌夏天底妝技巧！上妝手法是重點　先遮瑕後粉底出油也不脫妝

fb ig video ETtoday search mobile

文／美人圈

對油肌來說，夏天底妝就是一場硬仗，出油、脫妝、卡粉，哪個問題都可能毀了妝感！其實關鍵不只在產品，而在於上妝手法跟順序。尤其是夏天，不建議一開始就全臉厚擦粉底，從「面中往外」局部薄上、搭配分區保養與正確定妝技巧，才能打造清爽服貼、持久不浮粉的底妝，這次就一起看看油肌夏天底妝技巧，局部愛出油的話一定要學起來！

油肌夏天底妝技巧：妝前保養也要分區！T區控油、V區補水

想讓底妝不卡粉，妝前保養就該根據膚質分區調整。像是T字部位可以使用控油、毛孔隱形型妝前，幫助控油、淡化肌理感；而兩頰與下巴的V區，則需要補水型妝前打底，避免因乾燥導致底妝卡裂或脫屑。

▲油肌上妝。（圖／翻攝自IG）

▲妝前保養也要分區。（圖／IG@sisterann_official）

整體的原則是「油的地方控油，乾的地方補水」，打造油水平衡的肌底，才是妝感服貼的第一步。

油肌夏天底妝技巧：粉底由「面中往外」打造輕盈妝感

油肌族最常犯的錯誤之一，就是為了遮瑕而全臉厚擦粉底。事實上，夏天底妝應該精準上妝，不需要的地方就用餘粉自然帶過就好！建議從臉部中間（額頭、鼻翼、兩頰內側）這些容易出油或需要遮瑕的位置開始，用粉底刷將粉底「薄薄刷開」後再往外帶，邊緣自然過渡即可，不需要每個部位都上粉底。像是髮際線、臉頰邊緣等不易出油、也沒什麼瑕疵的部位可以完全不上，讓妝感更輕盈、邊緣自然過度，持妝更久。

▲油肌上妝。（圖／翻攝自IG）

▲油肌全臉厚擦粉底超NG。（圖／IG@espoir_makeup）

油肌夏天底妝技巧：先遮瑕後粉底，粉量減半不卡粉

油肌的底妝順序尤其重要！想讓底妝清爽又有遮瑕力，建議可以先局部遮瑕，再輕刷粉底當作修飾，這樣可以避免因為追求遮瑕而全臉堆粉，導致浮粉斑駁。像是針對泛紅、痘痘、黑眼圈等瑕疵部位先做遮瑕，後面只要再用粉底薄薄刷一層均勻膚色、再用小刷具補強需要遮瑕的地方就好，遮瑕力也有了、同時整體妝感也不厚重。

▲油肌上妝。（圖／翻攝自IG）

▲油肌的底妝順序要先遮瑕後粉底。（圖／IG@luna_makeup_official）

油肌夏天底妝技巧：刷子上粉底、乾海綿定妝

想讓粉底服貼不卡毛孔，建議用刷毛緊密的粉底刷上妝，用粉底刷薄薄刷一層，不僅粉量輕薄，比起濕美妝蛋更能讓粉底「刷進毛孔」，打造平滑肌感。上完後，再用乾的海綿輕輕按壓T字與兩頰，吸走多餘油分與粉底，讓底妝更貼合、更持妝，還能減少粉痕與厚重感。但像眼下、嘴角、法令紋這些容易乾燥或有表情紋的位置，就不建議再壓，以免起屑或卡粉。

▲油肌上妝。（圖／翻攝自IG）

▲用刷毛緊密的粉底刷上妝。（圖／IG@toocoolforschool_official、espoir_makeup）

油肌夏天底妝技巧：T區、全臉「分區定妝」不厚重

定妝的關鍵也在於「分區處理」。T字與出油部位用粉撲輕壓控油蜜粉，幫助吸附油脂、延長持妝時間。其他部位則不一定需要蜜粉，以免讓妝感顯乾。最後，再全臉噴一層定妝噴霧，幫助底妝更服貼，同時減少粉感。建議油肌可以選擇控油型或油水平衡型定妝噴霧，比保濕型更適合夏天使用！

▲油肌上妝。（圖／翻攝自IG）

▲定妝的關鍵也要分區處理。（圖／IG@espoir_makeup）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

