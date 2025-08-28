fb ig video ETtoday search mobile

七夕男士穿搭指南：教你穿出『顯貴感』　不靠名牌也高級！

>

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲七夕男士穿搭指南：教你穿出『顯貴感』，不靠名牌也高級。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

七夕情人節即將到來，想在約會中展現高級氛圍，男生穿搭的關鍵不在「有錢沒錢」，而是「氣質」。時尚達人Gentle Ray點出：「顯富」靠的是價格與標籤，而「顯貴」是一種由內而外的氣場，能讓人看起來穩重、有品味，更容易加分。

01｜顏色決定氣場
黑色系衣服的確帥氣，但往往流於強勢甚至帶有攻擊感；白色則自帶清爽與貴氣，既溫和又不失氣場。Ray建議男士在情人節多選擇淺色系單品，避免厚重色彩，把精緻留給細節。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲同樣一件衣服，黑色展現強勢氣場；白色則散發清爽與貴氣 。（圖／記者王威智攝）

02｜細節決定高級感
一件白T，隨意套上或許平凡，但只要將袖口微調、下擺紮進褲頭，立刻精神加分。襯衫同理，不必一板一眼，解開兩顆扣子、挽起袖子，瞬間多了份從容與層次感，讓貴氣自然流露。

03｜單品選擇要有質感份量
上衣層次：襯衫 ＞ Polo衫、針織衫 ＞ T恤。褲裝層次：休閒直筒褲 ＞ 卡其褲 ＞ 運動褲。
Ray提醒，休閒直筒褲、運動褲價位或許接近，但氛圍卻天差地遠。選擇帶點正式感卻不失自在的單品，才是顯貴穿搭的精髓。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲同一件米白針織衫，換上休閒直筒褲取代寬版牛仔褲，貴氣質感瞬間拉滿 。（圖／記者王威智攝）

04｜真正的貴氣，來自內在
貴氣並非金錢堆砌，而是精神狀態。當你以自信、從容的姿態走進約會，比滿身名牌更能展現男人的高級感。七夕的浪漫，不在價格標籤，而在一份內外一致的品味。

關鍵字：

男性穿搭, 穿搭, 男裝, 七夕穿搭, 七夕男生穿搭, 七夕情人節, 襯衫, Polo衫, 休閒褲, 約會穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真 德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場 「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 搶先逛 / 新光三越台南小北門店8／29試營運　LOPIA、寶可夢限定店快踩點 UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面