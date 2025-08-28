▲七夕男士穿搭指南：教你穿出『顯貴感』，不靠名牌也高級。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

七夕情人節即將到來，想在約會中展現高級氛圍，男生穿搭的關鍵不在「有錢沒錢」，而是「氣質」。時尚達人Gentle Ray點出：「顯富」靠的是價格與標籤，而「顯貴」是一種由內而外的氣場，能讓人看起來穩重、有品味，更容易加分。

01｜顏色決定氣場

黑色系衣服的確帥氣，但往往流於強勢甚至帶有攻擊感；白色則自帶清爽與貴氣，既溫和又不失氣場。Ray建議男士在情人節多選擇淺色系單品，避免厚重色彩，把精緻留給細節。

▲同樣一件衣服，黑色展現強勢氣場；白色則散發清爽與貴氣 。（圖／記者王威智攝）

02｜細節決定高級感

一件白T，隨意套上或許平凡，但只要將袖口微調、下擺紮進褲頭，立刻精神加分。襯衫同理，不必一板一眼，解開兩顆扣子、挽起袖子，瞬間多了份從容與層次感，讓貴氣自然流露。

03｜單品選擇要有質感份量

上衣層次：襯衫 ＞ Polo衫、針織衫 ＞ T恤。褲裝層次：休閒直筒褲 ＞ 卡其褲 ＞ 運動褲。

Ray提醒，休閒直筒褲、運動褲價位或許接近，但氛圍卻天差地遠。選擇帶點正式感卻不失自在的單品，才是顯貴穿搭的精髓。

▲同一件米白針織衫，換上休閒直筒褲取代寬版牛仔褲，貴氣質感瞬間拉滿 。（圖／記者王威智攝）

04｜真正的貴氣，來自內在

貴氣並非金錢堆砌，而是精神狀態。當你以自信、從容的姿態走進約會，比滿身名牌更能展現男人的高級感。七夕的浪漫，不在價格標籤，而在一份內外一致的品味。