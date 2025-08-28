fb ig video ETtoday search mobile

金卡戴珊推「束臉袋」爆紅掀開箱潮流　主打塑形、改善浮腫網友反應兩極

文／美人圈

金卡戴珊（Kim Kardashian）從早期掀起曲線身材風潮，到現在帶動小V臉趨勢，她推出的產品總是話題十足。這次她的品牌SKIMS推出新品Seamless Sculpt Face Wrap，是一款專為下巴與臉部線條設計的束臉袋，主打加壓塑形、緊緻輪廓並改善浮腫，網讚神物但也有人喊怕！

▲束臉袋 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲金卡戴珊推出的產品總是話題十足。（圖／IG@kimkardashian）

一、金卡戴珊束臉袋太狂！SKIMS Face Wrap話題爆紅

這款產品一上市就秒殺，社群上掀起開箱潮流。從外型來看，它是一條包覆下顎、延伸至頭頂的彈性束帶，採用品牌經典雕塑材質，並加入膠原蛋白強化紗線，強調不僅支撐力夠，還能同時保養，金卡戴珊本人在IG限動中配戴上陣，還開玩笑表示這是醒來前的秘密武器，她一曬出照片，瞬間引爆討論有人讚嘆臉部線條緊緻得不真實，也有人一頭霧水並表示這不是《沉默的羔羊》漢尼拔同款嗎？

▲束臉袋 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SKIMS Face Wrap話題爆紅。（圖／SKIMS官網）

 二、網友反應兩極！「漢尼拔面具」還是「美顏神器」？

社群上對Face Wrap的反應可說是超級兩極，這樣奇特的產品，自然也引來無數迷因與惡搞。

但也有不少粉絲大讚有效。

最經典的是奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）也親自下場參戰，在TikTok上模仿漢尼拔戴面罩的方式，幽默說：「Thanks Kim, I feel 10 years younger now」笑翻全場，金卡戴珊本人還轉發表示受寵若驚。

三、醫師警告這不是日常保養品，小心越戴越腫！

隨著產品熱銷，醫界也開始對這款爆紅「束臉袋」提出專業觀點，並指出它可能存在誤導性與潛在危險，這不是雕塑工具，只是術後輔助壓力帶。Dr. Akshay Sanan波士頓臉部整形外科醫師表示：「這類加壓束帶在醫美手術後確實有用，但並不適合作為日常保養用品，他指出若想靠這樣的方式來改變輪廓線條，不如省下這筆錢去諮詢醫美，壓力過高可能導致浮腫、發炎，甚至肌肉張力失衡。根據《New York Post》報導，專業醫師指出，過度或長時間的壓迫性護理可能造成毛細血管壓迫，導致皮膚泛紅或發炎、淋巴流動受限，反而造成反向浮腫。

▲束臉袋 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲整形外科醫師也對使用SKIMS Face Wrap提出專業建議。（圖／SKIMS官網）

四、實測真相！短效有感、長效免談？

多位美妝部落客、KOL也紛紛實測這款Face Wrap，效果大多集中於短時間拍照前、搭配按摩霜、早上醒來浮腫時使用。

@thekagaacademy s the SKIMS Face Wrap actually helping your skin, or just Kim Kardashian’s bank account? ???? Let’s talk collagen threads, compression claims, and what really works. #SkimsFaceWrap #KimKardashianSkincare #SkincareGimmick #FaceWrapReview #AestheticMedicine #BeautyScam #TikTokSkincare #CollagenMyth #TheKagaAcademy #KimKardashian ♬ Show Me Love - Instrumental - DJ Combo & Maureen Sky Jones

多數人評價其實臉部繃帶有用，但只撐兩三小時，若與化妝品、臉部按摩或冰敷搭配效果更佳，但不能取代真正醫美或臉部鍛鍊。

五、美麗焦慮再起？Face Wrap 是產品還是壓力？

Face Wrap的推出不只是引發商品話題，也再度引發對「現代女性美麗焦慮」的深思。從馬甲、束腰，到束臉，每一件「塑形商品」背後，都是對女性外貌的某種規範與制約，不少評論指出，這些產品也許有助於某些特定情境例如拍攝、走秀，但若被社群放大成日常必備，可能會讓一般使用者產生錯誤認知，甚至自我否定。

▲束臉袋 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Face Wrap的推出也再度引發對「現代女性美麗焦慮」的深思。（圖／SKIMS官網）

六、專業小建議 誰該戴？誰該避？

適合使用者 

1.拍攝需求者 
2.剛做醫美者 
3.輕微浮腫者 

不建議使用者

1.敏感性膚質
2.長期熬夜者
3.呼吸道疾病者

使用建議：最多使用30分鐘為限，並避免整晚配戴，建議搭配按摩霜或冷敷後使用，一週最多使用2-3次，讓肌膚有足夠恢復期。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

