超簡單夏天「隨性綁髮」髮型推薦！鯊魚夾慵懶美、棒球帽包頭30秒完成

文／美人圈

夏天到了，只要不綁頭髮的話經常會有因為流太多汗，頭髮黏在脖子或背上的情況出現，但又覺得直接綁馬尾不好看？本篇分享幾個簡單又快速的「隨性綁髮」造型，不論是微亂的半束髮，還是隨意的髮圈紮法、或是使用鯊魚夾，這種不刻意、自然流露出的慵懶美，讓整體造型看起來更加輕盈又有質感，非常適合日常出門、約會或上班，能在炎熱的季節中帶來清爽又時髦的感覺！

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：碎髮丸子頭

破碎感或羽毛感的丸子頭，不只修飾臉型，還自帶慵懶氛圍，且短髮也能綁！只要掌握分段技巧：先將中間頭髮反摺綁成包包頭，左右兩側留下部分髮絲，接著將兩側髮絲往上繞在包包頭上，用小黑夾固定，最後拉鬆調整蓬鬆感、拉出碎髮點綴，時髦又輕盈的慵懶感就完成了！

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：隨性低丸子頭

日韓都超流行的低丸子頭，會將視覺重心下移，除了可塑造臉型的流暢感，還可以顯髮量，很適合額頭較高或是長臉的人。如果想增添少女感的話，也可以試試半綁髮的側丸子頭，它可以減弱原本的貴氣感，營造出更多的活力氛圍！

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：棒球帽包頭

利用棒球帽搭配低包頭，不但更有造型感，還能為頭型不飽滿、髮量較少的人遮擋這些問題，也能散發清爽又隨性的慵懶氣息！且不用綁得太精緻，只要隨意地把頭髮紮起來，留下碎髮也更有氛圍感，更重要的是，就算沒洗頭也不會被發現呢！

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：半紮毽子頭

這種半紮毽子頭，相較於全紮的俐落時尚感，整理會更慵懶，不用刻意把頭髮打理的那麼精緻，隨性地保留一些碎髮更有氛圍感，流露出一種不經意的美，且能很好的修飾臉型，輕鬆就能打造高顱頂！

▲Jisoo、Jennie、IZTY有娜。（圖／IG @sooyaaa__ /、@jennierubyjane、@itzy.all.in.us）

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：鯊魚夾乾淨盤髮

想用鯊魚夾夾出清爽又不失質感的乾淨盤髮，只要幾個步驟就能完成！先綁一個低馬尾，然後在髮圈上方用手撥開頭髮形成開口，將馬尾由上往下塞進去並從開口拉出，變成一個漂亮的半圓。最後將這個半圓往上貼合頭部，用鯊魚夾夾住固定，就能快速完成一個乾淨俐落又有氣質的盤髮造型，非常適合上班或日常出門。

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：鯊魚夾隱藏髮夾

這種把鯊魚夾隱藏起來的夾法，只需先將頭髮綁成馬尾後向上扭轉幾圈，用鯊魚夾在底部固定，再用剩餘髮絲繞過鯊魚夾幾圈，最後將髮尾夾入並輕輕拉鬆髮絲，營造自然豐盈感。髮夾巧妙隱藏後，整體宛如低丸子頭，搭配幾根隨性落下的髮絲，輕鬆展現慵懶又高級的氛圍。

夏天「隨性綁髮」髮型推薦：鯊魚夾隨性夾髮

而最簡單的鯊魚夾夾法，完全是有手就會！只要抓起頭髮、往上扭轉幾圈，再隨性夾住即可，立刻擁有歐美風的自然髮髻。這款造型零難度、零失敗，就算是手殘女孩也能多看幾次就上手，隨時打造出慵懶又有型的夏日感綁髮！

延伸閱讀

不用漂也顯白！2025夏季「輕透棕」髮色推薦，清透又好顧、褪色也不怕尷尬布丁頭

2025男生髮型範本25款：兩側短、日系中長髮、微分碎蓋，不用整理就有型！

韓系馬尾這樣綁！綁馬尾多這一步是關鍵，馬尾蓬鬆、堅固不扁塌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。