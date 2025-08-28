蔣萬安走秀「裝高冷」笑場破功　穿設計師訂製服挺「台北好時尚」

▲台北市長蔣萬安（中）出席「台北好時尚」頒獎典禮。（圖 / 記者周宸亘攝，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

台北市長蔣萬安日前出席「台北好時尚」TOP時裝設計大賞頒獎典禮，以銀色上衣、解構風的下半身，搭配藍色金屬鞋與墨鏡，再加上一只設計感包包亮相走秀，和他日常形象大不相同，成為現場焦點。

▲蔣萬安身穿設計師陳聖元專門為他打造的服裝。

蔣萬安身上的服裝，是由去年金獎得主、設計師陳聖元專門為他打造的。蔣萬安笑說，第一次聽到設計方向時滿是疑惑，第二次試穿時則因為風格差異太大而有點驚訝，直到正式走上舞台，才真正感受到自在。他透露，設計師叮嚀他要戴墨鏡並保持「高冷」的神情，但最後還是忍不住笑場。

今年典禮的另一個新嘗試，是由素人擔任模特兒，和設計師作品一同登場，藉此吸引更多年輕人關注時尚產業。

這是蔣萬安連續第3年參與「台北好時尚」頒獎典禮，這項活動至今已培養超過150名設計師，其中超過15名成功登上紐約、巴黎、米蘭等國際時裝周，成績斐然。

蔣萬安除了頒發學生組與設計師組的多項獎項，並感謝所有設計師、模特兒與評審的投入，強調市府會繼續舉辦，讓「台北好時尚」能不斷壯大，更多台灣設計人才被看見，在國際舞台發光。