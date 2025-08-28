李俊昊來台太寵粉！穿最愛的Berluti外套現身台北101　還吃了超台零食

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／台北報導

演出戲劇《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》打開知名度的韓星李俊昊，今28日受邀出席Berluti台北101精品店開幕儀式，以品牌大使的身分來台展開兩天一夜的快閃行程。他在台灣人氣也很高，活動現場更吸引了超過3百名粉絲包圍，只為見到男神一面，更有人早上六點前來卡位，而李俊昊一現身就展現滿滿的親和力，不斷手比愛心與大家互動讓尖叫聲不斷。

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-李俊昊。（圖／記者周宸亘攝）

▲李俊昊身穿全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴。（圖／記者周宸亘攝）

李俊昊身穿全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴，特別介紹今天的穿搭，「現在穿的就是我最喜歡的麂皮外套，也搭配了我最愛的皮靴。」他認為舒適度比較重要，但也希望能呈現出正式又帥氣的感覺，既保有品味，又符合自己的日常風格。這次來台，被問到最期待的行程？他則甜蜜喊話：「說真的，來這裡最重要的就是見到粉絲朋友們！」他也笑說自己早已偷偷完成美食清單，「每次來台灣都有人問我想吃什麼，我都說牛軋糖餅乾，其實這次已經吃過了！」

▲▼Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對-詹懷雲，李俊昊，曾敬驊。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）詹懷雲、李俊昊、曾敬驊站台Berluti台北101精品店開幕典禮暨慶祝派對。（圖／記者周宸亘攝）

李俊昊也搶先揭幕Berluti台北101購物中心全新形象精品店，店面入口左側陳列完整皮件系列，打造更具私密性的成衣展示區，空間以溫潤木質、大理石及奢華織品精心打造，品牌率先呈獻彰顯Berluti標誌性Démesure鞋楦演進的經典之作 —Alessandro、Mont Thabor及Stellar系列。

同時，K-POP 女團i-dle台灣成員舒華（SHUHUA）也即將與台灣粉絲們見面了，這次她作為 SKECHERS 品牌全新代言人，將於9月2日（週二）下午13:30至14:00親臨台北新光三越 A11參加公開活動，這也是她繼6月擔任代言人後的首次品牌線下活動，讓粉絲等不及與偶像碰面。

▲▼ SKECHERS 舒華。（圖／品牌提供）

▲▼ SKECHERS 舒華。（圖／品牌提供）

▲▼ SKECHERS 舒華。（圖／品牌提供）

▲K-POP 偶像舒華（SHUHUA）正式宣告加入 SKECHERS 大家庭，成為品牌最新代言人。（圖／品牌提供）

李俊昊, Berluti, 台北101, 開幕, 演出

