肌膚粗糙無光澤？夏季身體去角質推薦　一步驟肌膚提升質感

>

▲▼身體去角質。（圖／品牌提供）

▲適度去角質有助後續保養吸收效率。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季適度替身體肌膚去角質，是維持皮膚健康光澤的關鍵步驟，透過定期清除肌膚老廢角質，幫助其保持細緻柔嫩，提升後續保養吸收效率，展現自然光采。

10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey分享，物理性去角質為透過磨砂顆粒按摩，像是果籽、海鹽等天然來源成分，能直接去除老廢角質，立即帶來光滑膚觸；化學性去角質內含AHA（果酸）、BHA（水楊酸）、PHA（如葡萄糖酸內酯）等成分，幫助角質代謝，改善皮膚毛孔堵塞、粗糙與暗沉膚況。而挑選身體去角質產品時，可依據不同膚質選擇合適的產品。

▲▼身體去角質。（圖／品牌提供）

▲物理去角質示意圖。

一般及油性膚質建議可以使用物理性去角質，針對手肘、膝蓋等較粗糙部位做加強（每周1-2次）；日常護理時，可選用化學性去角質產品，幫助肌膚溫和代謝老廢角質。

乾燥及敏感膚質，可選擇內含天然植物油等純淨保養成分的物理性去角質，同時滋潤並舒緩肌膚；化學性去角質建議使用乳酸、杏仁酸、PHA等低刺激配方產品。

▲▼去角質。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ)尤加利杏仁酸去角質皂，140g，760元。

結合杏仁酸與乳酸的溫和煥膚成分，並搭配火山浮石的細緻摩擦力，以化學與物理雙效機制清除老廢角質與污垢，調理肌膚暗沉與粗糙問題。細緻泡沫中添加荷荷芭籽粉，以及維他命C、E，潔淨同時滋養肌膚。

▲▼去角質。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET 326柔嫩保濕身體去角質精華，120ml，1,980元。

採用複合式果酸配方，以溫和方式代謝老廢角質，內含玻尿酸，可立即為肌膚注入深層水分，瑞典金根萃取可增強肌膚防禦力。輕盈的凝膠質地，可直接在沐浴後塗抹，取代日常乳液或於乳液前使用，兼具去角質與保濕修護功能。

▲▼去角質。（圖／品牌提供）

▲NEOM 皇家奢華身體磨砂，350g，1,750元。

溫暖的檀香木質調，融合薰衣草與茉莉花舒緩花香，配方中使用天然有機蜜糖，溫和不刺激，適合敏弱肌使用；有機紅花籽油中富含維他命E，能滋養並舒緩乾燥肌膚；有機荷荷芭油則賦予肌膚柔軟與修護。

▲▼去角質。（圖／品牌提供）

▲AHRES身體去角質（清爽），210g，1,480元。

清新的柑橘木質香調，使用同時感到愉悅，內含被譽為「海洋母液」的滷水，並融合海鹽、海藻精華與杏仁粉等植物性磨砂顆粒，在溫和代謝角質的同時，為肌膚帶來滋潤與緊緻膚觸。

