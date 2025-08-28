台北101周年慶開跑回饋最高15%　麗晶精品消費滿2萬送現金禮券

▲台北101周年慶開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

百貨消費戰正式陸續開跑，台北101從8／28至10／12舉辦周年慶，結合珠寶腕錶大展，主打獨家品牌新櫃、並針對聯名卡會員推出最高15%回饋；麗晶精品則於8／27至9／15展開黃金周購物禮遇，消費滿2萬元起即享5%至8%回饋，單筆累積高額消費再送住宿券、酒品與中秋禮盒。

▲台北101 MICHAEL KORS JORDI拉菲草小提包；BALENCIAGA Rodeo Handbag Large大型黑色鱷魚壓紋雙口肩背手提包。

台北101周年慶以8／28至9／3「黃金週」先開跑，推出持聯名卡於美妝、流行服飾消費滿3,000元送300元抵用券；國際精品消費滿8,000元送800元抵用券，中國信託信用卡優惠同享，而聯名卡珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800抵用券、中國信託卡友珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。聯名卡可再疊加聯名卡3%點數回饋。

▲台北101 FENDI Best Friends Forever吊飾(Adele)，售價203,900元。

9／4至10／12進入正檔期，聯名卡美妝消費滿3,000元送300元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券，珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,800元抵用券，並再疊加聯名卡3%點數回饋。其他指定銀行信用卡美妝消費滿5,000元送500元抵用券；精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；珠寶鐘錶消費滿3萬元送1,500元抵用券。

而每年秒殺的周年慶紀念小熊，今年已進入第22代，攜手ALLSAINTS以品牌經典皮衣設計亮相，單日累計滿6萬元即可兌換，每階段各限量2,000隻。

▲台北101首賣LV La Beauté 彩妝系列。

業者表示，Louis Vuitton 8／29於台北101首度推出全台獨家彩妝系列，周年慶期間館內也迎來10家精品與2家甜點新櫃與改裝新店型，包括Berluti、DIOR Beauty、Michael Kors旗艦店及北海道甜點LeTAO等；並規劃FENDI、BREITLING與Montblanc三大快閃。

9／1至9／10同步舉辦「World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」，14個國際品牌、19場鑑賞會帶來全球限量新品，其中BREGUET 250週年款建議售價150萬元、售價322萬6,000元的HUBLOT陀飛輪腕錶都是收藏焦點。101董事長賈永婕今在記者會中也表示，今年台北101在國慶日也將準備施放國慶煙火，屆時會有更好的驚喜。

▲麗晶精品PIERRE HEREME 橙光浮夢，月影詩章月餅禮盒，推薦價1,980元。（圖／業者提供）

麗晶精品從8／27起迎來20天的黃金週優惠，消費滿2萬元起享5%至8%現金禮券，滿6萬、10萬、25萬及100萬元則依門檻贈送沐蘭SPA保養組、紅白酒、寶格麗淡香精與台北晶華酒店住宿券；前3名高額消費貴賓與新黑卡會員，再加贈名人套房住宿或桂月月餅禮盒。指定銀行信用卡刷卡另享紅利點數或好禮。

除購物回饋，麗晶精品今年也迎來TUMI高端經典概念店開幕，以白色大理石與LED螢幕設計打造新形象；餐飲活動「美食獵遊Restaurant Safari」持續延長至9月底，4家星級餐廳輪番接力，單人售價3,980元。珠寶品牌包括Harry Winston Secret Cluster鑽石項鍊、BVLGARI Serpenti藍寶石鑽戒與CHAUMET 14克拉碧璽胸針均為獨家商品，鎖定高端藏家。

▲麗晶獨家CINDY CHAO the Art Jewel四季系列葉片胸針，價格店洽；STEFANO RICCI 小羊皮布勞森外套，推薦價391,000元。