值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠

▲朋友,好友,登山,爬山。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人生路上要有幾個靠得住的朋友。（圖／Pexels、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人生在世，總要有幾個靠得住的朋友，或許他不是那麼會賺錢、長得也不是最好看，也或許跟你我一樣，有一些生活上最普通的煩惱，但人的性格是根深蒂固的，無論面對的情況如何，總是有種人「遇事靠得住、可以信任」，這種性格可以從4個方向判別，擁有越多、越值得跟他深交當好友。

▲▼好友，朋友，幫助，麻煩，幫忙。（圖／pixabay）

有底線
這種「底線」跟地雷不同，想生存是人之本性，許多人遇到權威或現實，往往會做出一點妥協，但毫無底線的做下去，不是「我想要有飯吃」這種說法可以搪塞的，有些事不能做就是不能做，喪失了底線、毫無原則的人，出賣別人也會變得輕輕鬆鬆。

▲▼好友，朋友，幫助，麻煩，幫忙。（圖／pixabay）

有分寸
即便是同父母生的親兄弟、已經結婚的夫妻，在相處上也會有基本的分寸，何況是對外交往的朋友，口無遮攔還以為自己是心直口快，傷了人都不在乎，就是沒有分寸，有些人會明白，無論多熟或交往的多深，說錯話或做錯事對方也是會受傷的，互相尊重情誼才會走得長久。

▲▼手機,好友,旅遊,聚會。（圖／pexels）

有始有終
一個人負責任與否，就看他如何做事，是不是有始有終？或者是虎頭蛇尾？其實大部分人在事情一開始的時候興致勃勃，到最後經歷困難與時間考驗後，熱情確實會消減，但至少會做到即時的回饋跟交代。

▲閨蜜,死黨,麻吉,朋友,好友,姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有擔當
當一個事件需要被檢討，絕大部分都不會只有一個人的責任，只會把自己的錯推得乾乾淨淨，這種人不但不值得信任，也不適合再有私交了，遇事有沈著的心態面對，不逃避自己的責任，試著解決自身的困境，才會有可能開創新局面，在他身邊你也不會成為他的炮灰。

友情, 人際關係, 靠得住, 朋友, 人生

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

