fb ig video ETtoday search mobile

學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

>

▲▼營養師教睡眠。（圖／Unsplash）

▲睡眠充足對健康好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

蔡依林日前分享自己晚上9:30入睡引發一番討論，不少人想要仿效，希望能和她一樣美出新高度，但有的人就是睡不著，不然就是強迫自己入睡，結果還沒天亮就起床，營養師高敏敏分享，其實重點不是幾點睡，而是是否「規律且睡夠」，同時教你怎麼吃提升睡眠品質。

▲▼營養師教睡眠。（圖／翻攝自FB/蔡依林）

▲蔡依林早睡掀起一波討論話題。（圖／翻攝自FB/蔡依林）

#你的年齡該睡多久：

1歲以下嬰兒：16小時

1-3歲幼兒：12小時（白天睡2-3小時）

4-12歲兒童：10-12小時

13-29歲青年：8小時

30-60歲成人：7-8 小時

60歲以上長者：5.5-7 小時

▲▼營養師教你看「你的年齡該睡多久才夠」？ 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏表示，除了睡眠時間要充足外，睡眠品質更是格外重要，才不會有睡像沒睡一樣，教導大家從飲食下手來幫助睡眠。

#鈣

鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能助睡眠，更有穩定神經、放鬆肌肉、避免半夜抽筋的功效。

蛋白質：小魚乾、蝦米、豆乾、黑豆
乳製品：牛奶、起司、優格
蔬菜：芥藍菜、海帶、莧菜
堅果種子：杏仁、榛果、黑芝麻

#鎂

補充鎂能夠提升褪黑激素、降低皮質醇和放鬆肌肉，更能幫助血管放鬆、降低血壓。

豆類：黃豆、黑豆
水果：酪梨、香蕉
堅果種子：腰果、南瓜籽
蔬菜：菠菜、芥菜、莧菜

#色胺酸

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，補充色胺酸後，會先組成血清素來放鬆心情，再進一步生成褪黑激素，從而幫助睡眠。

蛋豆魚肉：黑豆、黃豆、豆漿、鮭魚、蝦米、水煮蛋、茶葉蛋、雞胸肉、豬里肌
乳製品：牛奶、起司
堅果種子：芝麻、開心果

#維生素B群

維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，和維生素B1、B2一起作用，可助合成血清素，讓色胺酸轉換成褪黑激素來幫助睡眠。

維生素B1：全穀類 (糙米、燕麥)、酪梨、瘦豬肉、豆類
維生素B2：魚類、乳製品、瘦肉、深綠色蔬菜
維生素B6：瘦肉、豆蛋類、燕麥、堅果種子類

高敏敏最後也提醒，應少碰酒精、少碰精製糖、少碰咖啡因，因為酒精容易使水分流失，抑制副交感神經活動；血糖起伏大，會降低自律神經的穩定性；過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體以及刺激腎上腺分，會導致焦慮緊張。

關鍵字：

睡眠, 營養, 飲食, 健康, 蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鸚鵡蛋吃起來什麼味道？】水煮→竟像荔枝長蛋黃

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真 搶先逛 / 新光三越台南小北門店8／29試營運　LOPIA、寶可夢限定店快踩點 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？ 德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場 「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面