資生堂小紅瓶跨界打造特調飲品、(MALIN+GOETZ)大麻草香氛蠟燭推潮流限定

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝推出跨界聯名總能吸引目光，資生堂小紅瓶攜手 Sleep No More Cafe推出特調飲品，(MALIN+GOETZ)則是與台灣設計師品牌 Plateau Studio合作推出限量聯名系列BREATHE THE STRE，另類詮釋經典大麻草香氛。

▲資生堂小紅瓶主打修護，幫助應援修護熬夜肌。

熬夜已成為現代人日常，資生堂小紅瓶能幫助肌膚在快速或淺眠的睡眠時刻依然能快速自我修護，輕盈質地，吸收迅速不黏膩。無論是加班到深夜、趕場聚會，或只是想留點時間給自己，小紅瓶都能成為最可靠的保養夥伴。

▲小紅瓶跨界潮流酒吧推出聯名特調。

資生堂小紅瓶攜手知名信義區知名酒吧 Sleep No More Cafe，將於 9/4-9/14推出限定活動，為夜生活與肌膚能量注入全新體驗，凡於活動期間購買聯名特調，即可獲贈「熬夜發光禮組」1份。同時憑內附 QR Code 填單，並於10/14前回到指定資生堂國際櫃體驗小紅瓶服務，即可再獲贈價值近千的小紅瓶10mL精巧版，此外，活動期間至指定資生堂國際櫃購買小紅瓶，即可獲得聯名調飲兌換券1張。

▲限量聯名系列BREATHE THE STREETS，以香氛感受城市的脈動。

(MALIN+GOETZ)攜手台灣設計師品牌 Plateau Studio推出限量聯名系列BREATHE THE STREETS，商品包含老帽以及限定包裝大麻草香氛蠟燭。以經典大麻草香氛為靈感，重新詮釋街頭自由與都會節奏的衝突美感。

▲Cannabis大麻草香氛蠟燭限定包裝，255g，2,350元。

本次合作主視覺巧妙仿效(MALIN+GOETZ)品牌標誌，趣味呈現為(BREATHE+THE STREETS)，以香氛為起點，邀請人們在塵囂中找回自我的呼吸頻率，用氣味定義生活風格、用感官對話街頭文化。