fb ig video ETtoday search mobile

資生堂小紅瓶跨界打造特調飲品、(MALIN+GOETZ)大麻草香氛蠟燭推潮流限定

>

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝推出跨界聯名總能吸引目光，資生堂小紅瓶攜手 Sleep No More Cafe推出特調飲品，(MALIN+GOETZ)則是與台灣設計師品牌 Plateau Studio合作推出限量聯名系列BREATHE THE STRE，另類詮釋經典大麻草香氛。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲資生堂小紅瓶主打修護，幫助應援修護熬夜肌。

熬夜已成為現代人日常，資生堂小紅瓶能幫助肌膚在快速或淺眠的睡眠時刻依然能快速自我修護，輕盈質地，吸收迅速不黏膩。無論是加班到深夜、趕場聚會，或只是想留點時間給自己，小紅瓶都能成為最可靠的保養夥伴。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲小紅瓶跨界潮流酒吧推出聯名特調。

資生堂小紅瓶攜手知名信義區知名酒吧 Sleep No More Cafe，將於 9/4-9/14推出限定活動，為夜生活與肌膚能量注入全新體驗，凡於活動期間購買聯名特調，即可獲贈「熬夜發光禮組」1份。同時憑內附 QR Code 填單，並於10/14前回到指定資生堂國際櫃體驗小紅瓶服務，即可再獲贈價值近千的小紅瓶10mL精巧版，此外，活動期間至指定資生堂國際櫃購買小紅瓶，即可獲得聯名調飲兌換券1張。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲限量聯名系列BREATHE THE STREETS，以香氛感受城市的脈動。

(MALIN+GOETZ)攜手台灣設計師品牌 Plateau Studio推出限量聯名系列BREATHE THE STREETS，商品包含老帽以及限定包裝大麻草香氛蠟燭。以經典大麻草香氛為靈感，重新詮釋街頭自由與都會節奏的衝突美感。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲Cannabis大麻草香氛蠟燭限定包裝，255g，2,350元。

本次合作主視覺巧妙仿效(MALIN+GOETZ)品牌標誌，趣味呈現為(BREATHE+THE STREETS)，以香氛為起點，邀請人們在塵囂中找回自我的呼吸頻率，用氣味定義生活風格、用感官對話街頭文化。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【慘遭夾擊】台2線連環追撞車禍！　1命危2傷搶救中

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5　金牛就愛臭臉不說話　 「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚 單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 資生堂小紅瓶跨界打造特調飲品、(MALIN+GOETZ)大麻草香氛蠟燭推潮流限定 林柏宏搶戴浪琴復古飛行錶　錶圈倒數直覺設計更清晰 金卡戴珊推「束臉袋」爆紅掀開箱潮流　主打塑形、改善浮腫網友反應兩極

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面