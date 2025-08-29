星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度C七夕套餐百元有找

fb ig video ETtoday search mobile

▲星巴克買一送一。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的七夕就在今天，星巴克也大方推出好友分享優惠，不管你是單身或是戀人，都能嚐到七夕小確幸；85度Ｃ今天也祭出七夕組合套餐優惠，蛋糕加上咖啡不到100元，讓每對戀人都能有無負擔的相聚時刻。

因應中國情人節到來，星巴克也趁勢推出粉紅泡泡的「七夕與你相遇 好友分享日」優惠，活動當天從上午11店至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

85度C為慶祝七夕來臨，在8／28到8／29限定兩天，推出七夕情人節愛你久久套餐，指定切片蛋糕包括暗黑森林、波士頓提拉米蘇、黑森林、榛果巧克力提拉米蘇、芋香爺爺波士頓和可愛比熊6種選一，搭配指定飲品，優惠價99元，就能吃到甜蜜下午茶。

優惠指定飲品包括大杯慢熟奶茶、大杯初露奶綠、大杯厚焙奶烏、中杯就是海岩烏龍、中杯就是海岩紅茶、中杯就是海岩青茶、中杯就是海岩綠茶、中杯黑糖珍珠厚奶茶和中杯特皮Q奶茶共9選一，不限冰熱，限全台門市現場購買，電話訂購和外送服務無此優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

