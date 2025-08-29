白鹿同款JIMMY CHOO HOBO新包、水滴高跟鞋必收！新代言美照公開

記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星白鹿演出《周生如故》、《臨江仙》成為新一代陸劇女神，而她也受到時尚品牌青睞，此次為 JIMMY CHOO 演繹全新秋季 BAR HOBO 包款系列，在形象廣告中為大家詮釋了兼具率性與女人味的穿搭，有別於劇中的形象，更貼近日常生活。

▲白鹿為 JIMMY CHOO 演繹全新秋季 BAR HOBO 包款系列 。（圖／品牌提供）

白鹿身穿深棕色皮革外套與短裙，搭配優雅的黑色絲襪與高跟鞋，展現極致都會風格。這次主打的 BAR HOBO 系列包款，是以 JIMMY CHOO 經典 「J」 字母的橫桿為靈感，設計出極具辨識度的金屬鎖扣，並推出三種尺寸與不同材質版本，滿足各種日常與造型需求。白鹿演繹的兩款分別為：奶油白色皮革小型 BAR BAG，優雅輕巧、細節處飾以品牌壓紋與精緻縫線設計；另一款黑色大容量 HOBO 包則以麂皮與壓紋皮革拼接，展現層次與結構感，同時保持包型的柔軟流暢，兼顧實用與造型感。

▲JIMMY CHOO BAR HOBO 包款、本季煥新推出的 SCARLETT 高跟鞋 。（圖／品牌提供）



腳下的亮點，則是 JIMMY CHOO 本季煥新推出的 SCARLETT 高跟鞋，採用黑色納帕皮革與9.5公分的獨特滴型鞋跟，搭配綁帶設計，融合女性優雅與大膽態度。而她演繹的另一雙 ADRY 踝靴，則以粗跟與珍珠吊飾點綴，建構出強烈摩登風格。

【同場加映】





▲HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。（圖／品牌提供）

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。