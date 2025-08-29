OVO短焦投影機30公分投出百吋大螢幕　早鳥價現省1.3萬元

▲OVO短焦投影機「雷射電視mini SS1」主打機身小過A4紙。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

智慧視聽品牌OVO宣布推出「雷射電視mini SS1」，主打比A4紙還小的機身，約29公分距離可投影出百吋大畫面，採用RGB三雷射光源，具備1,200 ANSI亮度與110% BT.2020色域，訴求即使開燈也能保持清晰影像，鎖定追求靈活空間與視聽效果的族群。

OVO SS1搭載超短焦技術，投射比由前代0.26：1進化至0.18：1，縮短距離卻能呈現更大畫面。機身重量僅傳統雷射電視的13%，並內建1.5小時續航電池，方便移動使用。配備16W立體聲音響、數位音訊及有線網路連接，並附可升降底座腳墊，滿足不同使用情境。

設計上強調「一機多用」。SS1除了能放在臥室，將牆面瞬間化身私人電影院，也能在廚房播放食譜影片，邊煮飯邊跟著步驟操作；或是在健身時把瑜伽教學投影到牆面，跟著做動作。比起固定的大螢幕電視，它的輕巧和彈性更適合多空間切換。

該機款整合自家平台與Google雙TV系統，開機免設定直接可收看串流頻道與免費電視頻道，並支援APP安裝。官方承諾提供長達7年的免費軟體更新，售價39,980元，即起於嗨嗨平台開放預購，9／30前預購優惠價25,988元。

▲LG CineBeam S小銀河Ultra。（圖／品牌提供）

LG近期也在台推出「CineBeam S小銀河Ultra」超短焦4K微型投影機，主打體積比書本還小，距離牆面約39公分就能投影出100吋畫面。產品在群眾集資平台嘖嘖上線不到一個月，銷售金額突破2200萬元，打中居家空間有限但具影音需求的消費者。

不同於傳統投影機需要拉出一大段距離才能投影，CineBeam S小銀河Ultra標榜只要一張桌子、39公分的深度（距離），就能在牆面上打出4K畫質的劇院級畫面。對於坪數有限的客廳或臥室來說，不必再煩惱動線被電線絆住，也不用擔心走過時會把畫面遮斷。想在家追劇或看球賽，可以把它放在茶几或床邊，甚至搬到書房、露營地都能隨時開場。

該投影機支援真4K UHD解析度，對比度達450,000：1，色域覆蓋率標示為DCI-P3 154%，黑色與亮色細節層次分明。聲音則內建Dolby Atmos與雙4W立體聲喇叭，即使不接音響，也能營造環繞感。

操作系統採用LG自家的webOS 24，介面整合Netflix、YouTube、Disney+等串流平台，打開機器就能直接看。它還內建8種牆面色彩優化模式，就算不是投影在純白牆面上，也能自動調整色彩；並支援65W行動電源供電，帶去戶外使用也不成問題。

CineBeam S小銀河Ultra上市價45,900元，目前在嘖嘖平台開放預購，早鳥最高可省1.3萬元，活動至8／31截止，正式上市則預計9月於LG官方商城開賣。