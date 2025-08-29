fb ig video ETtoday search mobile

不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

>

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

▲現代的職場觀念已經慢慢改變。（圖／photoAC、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

現代社會很多上班族，每天在工作裡忙到無法思考、喘不過氣，常常覺得「退休」遙不可及。近年美國職場開始出現新的「微退休（micro-retirement）」觀念，相對於等到六、七十歲退休後才有機會做自己真正想做的事，不如進行一場「微退休」讓自己在年輕的時候可以慢慢思考。

▲▼獨旅，一人旅，旅行，自由行，出國，出國旅遊，出國玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「微退休」指的是在職涯中，安排一段幾個月甚至半年的長休息，這段時間可以拿來旅行、陪伴家人、進修，或單純休養，讓自己脫離職場壓力。和一般的年假不同，微退休時間更長、用途更自由，核心精神是把「生活」分散在職涯的不同階段，當然也比年假更多一份「決心」。

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

對許多人微退休的人來說，最大的吸引力是不用等到老了才圓夢。趁還年輕、身體健康時去旅行、學新技能，會比晚年更能享受。其次也能幫助上班族避免倦怠，在長時間的工作循環裡暫時按下「暫停鍵」，回來後帶著更清楚的方向繼續走。也有人發現，脫離工作角色後，能重新思考自己想要的人生，甚至可能帶來轉職或生活方式的改變。

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

當然微退休並非沒有風險，最直接的是財務壓力台灣多數人收入仰賴薪水，如果沒有存款支持，長假會帶來經濟困難。其次是履歷空窗，在傳統職場文化裡，有些主管可能會懷疑你的穩定性。另外，長時間離開職場，也可能錯過加薪或升遷的高峰期，或是無法回到原來的薪資層級。

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

若想嘗試微退休，幾件事必須先完成，首先是存錢，最好事先準備專門的基金，確保休假期間生活不受影響。再來是選對時機，例如完成某個專案或準備轉職前，讓休息成為合理的過渡。第三就是要想清楚休假的用途，是要旅行、進修，還是專心陪家人？最後要規劃回到職場，把這段經歷轉化為正面價值，例如「國際經驗」或「學習新技能」。

▲▼簡報,PPT,兩會,做筆記,劉寧,上課,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「微退休」雖然不是人人都能馬上實踐，但它帶來的思維值得參考。與其把人生的所有期待壓到遙遠的退休，不如在職涯中留幾次長假，讓自己先感受「過生活」的滋味。對於正在尋找工作與生活平衡的上班族來說，這或許是一種新的選項。

▲▼女孩,旅行,星座,爬山,登山。（圖／翻攝自pixabay）

關鍵字：

職場, 微退休, 生活, 工作壓力, 年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠

值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠

新光三越台南小北門店試營運千人等進場　民眾排14小時搶泡泡瑪特

新光三越台南小北門店試營運千人等進場　民眾排14小時搶泡泡瑪特

保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5　金牛就愛臭臉不說話　 單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活 學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？ 星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度C七夕套餐百元有找 單身又怎樣！「5件小事」也能給自己滿滿幸福感 「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面