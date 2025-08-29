不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

▲現代的職場觀念已經慢慢改變。（圖／photoAC、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

現代社會很多上班族，每天在工作裡忙到無法思考、喘不過氣，常常覺得「退休」遙不可及。近年美國職場開始出現新的「微退休（micro-retirement）」觀念，相對於等到六、七十歲退休後才有機會做自己真正想做的事，不如進行一場「微退休」讓自己在年輕的時候可以慢慢思考。

「微退休」指的是在職涯中，安排一段幾個月甚至半年的長休息，這段時間可以拿來旅行、陪伴家人、進修，或單純休養，讓自己脫離職場壓力。和一般的年假不同，微退休時間更長、用途更自由，核心精神是把「生活」分散在職涯的不同階段，當然也比年假更多一份「決心」。

對許多人微退休的人來說，最大的吸引力是不用等到老了才圓夢。趁還年輕、身體健康時去旅行、學新技能，會比晚年更能享受。其次也能幫助上班族避免倦怠，在長時間的工作循環裡暫時按下「暫停鍵」，回來後帶著更清楚的方向繼續走。也有人發現，脫離工作角色後，能重新思考自己想要的人生，甚至可能帶來轉職或生活方式的改變。

當然微退休並非沒有風險，最直接的是財務壓力台灣多數人收入仰賴薪水，如果沒有存款支持，長假會帶來經濟困難。其次是履歷空窗，在傳統職場文化裡，有些主管可能會懷疑你的穩定性。另外，長時間離開職場，也可能錯過加薪或升遷的高峰期，或是無法回到原來的薪資層級。

若想嘗試微退休，幾件事必須先完成，首先是存錢，最好事先準備專門的基金，確保休假期間生活不受影響。再來是選對時機，例如完成某個專案或準備轉職前，讓休息成為合理的過渡。第三就是要想清楚休假的用途，是要旅行、進修，還是專心陪家人？最後要規劃回到職場，把這段經歷轉化為正面價值，例如「國際經驗」或「學習新技能」。

「微退休」雖然不是人人都能馬上實踐，但它帶來的思維值得參考。與其把人生的所有期待壓到遙遠的退休，不如在職涯中留幾次長假，讓自己先感受「過生活」的滋味。對於正在尋找工作與生活平衡的上班族來說，這或許是一種新的選項。