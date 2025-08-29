單身又怎樣！「5件小事」也能給自己滿滿幸福感

▲改變自己的心態，單身也能獲得幸福感。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

今天是七夕情人節，身邊沒情人的你也不用心急，幸福不一定要從他人身上活得，單身也能過得充實快樂，關鍵在於如何調整心態，以下5件小事也能讓你在日常生活中品嚐幸福。

#學會與自己相處

許多人在沒有情人時容易感到孤單，但若能把時間視為與自己相處的機會，去發掘內心的需求與喜好，反而會更認識真正的自己。比如說，安排一個下午去咖啡廳看書，或獨自旅行探索城市，都能讓人感到自在與滿足。

#培養興趣愛好

培養興趣愛好也是增加幸福感的方式，無論是運動、繪畫、寫作、攝影或是烹飪，只要能讓自己專注其中，就能獲得樂趣與成就感。興趣不僅豐富生活，還能拓展人際圈，認識志同道合的朋友，讓生活多一份驚喜。

#保持身心健康

規律運動能釋放壓力、帶來愉悅的荷爾蒙，健康飲食則讓身體更有活力。當人有好氣色、好體態，自然也會提升自信，心情更輕快。配合冥想或深呼吸練習，則能安定情緒，避免過度依賴外界來決定自己的快樂。

#建立感恩的習慣

每天什麼事情是應該的，每天花幾分鐘回想值得感謝的小事，像是與朋友的一段對話、美味的一餐、或下班後的夕陽，這些看似平凡的細節都能堆疊成幸福感。

#多給自己一些儀式感

幸福其實不用外求，也可以自己給予，像是買一束花擺在房間、泡一杯香草茶、點一支喜歡的蠟燭，這些小小的自我寵愛，都能提醒自己：幸福不需要依附於誰，而是源自於對生活的珍惜。