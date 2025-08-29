酥皮濃湯熱量竟是熱量炸彈！營養師曝「情人節大餐熱量圖鑑」

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼營養師曝「情人節大餐熱量圖鑑」 。（圖／Pexels）

▲營養師教你聰明大餐不爆卡。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

正在減重卻還是要吃情人節大餐嗎？情人節不只要甜蜜浪漫，身體也要顧好，營養師高敏敏提醒，別讓愛情的溫度默默變成體脂的厚度，在此貼心附上七夕大餐熱門餐點熱量圖鑑並提點大家健康飲食4原則，跟著做就沒錯！

#七夕大餐 熱門餐點熱量圖鑑

A5和牛（一份120g） 980 kcal

煎烤龍蝦（一尾500g）765 kcal

牛小排（8oz）754 kcal

烤鴨胸（約240g）545 kcal

蛤蜊濃湯（碗450ml）545 kcal

菲力牛排（10oz）522 kcal

鮭魚排（約300g）487 kcal

酥皮濃湯（一碗）450 kcal

雞腿排（約199g）426 kcal

烤豬排（約165g）342 kcal

海鮮干層麵（約270g）355 kcal

烤魚時蔬（一份）325 kcal

大蒜麵包（兩片）300 kcal

帶骨羊肋排（一份約140g）273 kcal

香草冰淇淋（杯裝約100g）223 kcal

凱薩沙拉（一份）115 kcal

紅葡萄酒（半杯120ml）112 kcal

茶凍（杯裝）40 kcal

干貝（單顆13g）7 kcal

熱茶（無糖）0 kcal

▲▼營養師曝「情人節大餐熱量圖鑑」 。（圖／Pexels）

▲酥皮濃湯的熱量已比部分排餐還高。

#少吃紅肉

紅肉如牛排、羊排、五花豬等脂肪含量較高，熱量也容易超標，建議可以選擇烤雞胸、雞腿排、海鮮類（如龍蝦、鮭魚），優先挑選油脂分布少、以蒸煮或烘烤為主的料理。

#搭配蔬果　

大餐通常以肉類為主，此時很容易忽略膳食纖維攝取，導致消化不順、腸胃負擔大，建議挑選富有沙拉蔬菜的套餐，多吃蔬菜可以增加飽足感，同時幫助穩定血糖、防止脂肪囤積。

#減少甜食

飯後甜點或濃湯（像酥皮濃湯、冰淇淋）熱量高又富含精緻糖分，容易導致血糖暴衝，進一步使脂肪生成，建議挑選茶凍、咖啡凍等低熱量甜點會比冰淇淋來的好。

#邀請共享

情人節餐點份量普遍偏多，加上氣氛使然，很容易不小心就完食，建議可以和另一半分食肉類、甜點，甚至是酒精類飲品，減量主食又能讓感情更升溫。

▲▼營養師曝「情人節大餐熱量圖鑑」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

情人節, 健康飲食, 營養師, 熱量圖鑑, 減重

