中秋必買蛋黃酥清單！人氣IP小虎包裝賣萌、烘焙名店攜百年老舖搶市

▲inari攜手插畫家推出蛋黃酥禮盒「月光慢郵」（左）899元，巢屋Libreadry與花蓮豐興餅舖聯名推蛋黃綠豆小月餅禮盒，一次收入蛋黃酥與艾許綠豆小月餅，早鳥價870元。（圖／業者提供）

距離中秋節腳步愈來愈近，經典不敗的「蛋黃酥」依舊是最受歡迎的伴手禮，而且今年各家品牌百花齊放，或賣萌或傳統各自精彩。像是MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya 現代居酒屋」攜手台灣人氣插畫品牌「小虎 day by ericoco」，推出限量蛋黃酥禮盒「月光慢郵」，將色彩鮮艷的療癒插畫與經典美味巧妙融合，由人氣IP小虎化身月光信差躍上包裝，成為月光下愛的傳遞者；另外位於台北東區，深受貴婦、明星喜愛的烘焙名店「巢屋Libreadry」，則強強聯手花蓮百年老店「豐興餅舖」，推出綜合小月餅、蛋黃小月餅和蛋黃綠豆小月餅三款聯名月餅禮盒，即日起至9／15開放預購，8／31前預購享早鳥優惠價。

▲依月光慢郵訂購盒數，可獲得不同數量的萬用賀卡或圖鑑貼紙、鑰匙圈。（圖／inari提供）

▲月光慢郵外盒附有可移動小卡，讓送禮者親筆寫下祝福。（圖／inari提供）

深受年輕族群喜愛的插畫品牌「小虎 day by ericoco」，以療癒筆觸勾勒出呆萌卻堅韌的小虎角色，此次與inari現代居酒屋展開跨界合作，中秋禮盒以「郵遞祝福」為主題設計，可看到小虎與好友兔兔首次化身身綁紅線的月光信差，接下中秋節壽星「月老」的生日祕密任務，守護剛出爐的蛋黃酥，在月圓之際為那些害羞又深情的人們傳遞心意。禮盒嚴選來自屏東的紅土鹹鴨蛋，依循傳統工法鹽漬熟成，蛋黃金黃飽滿、甘醇鹹香，蘊含長時間醞釀的細膩滋味；還有綿密香甜的烏豆沙細緻包覆其外，再以手擀餅皮層層包裹，入爐烘烤至金黃酥香，伴隨淡淡奶油香氣，口感外酥內鬆。禮盒即日起於TASTE by MMHG官網展開預購，9／4前訂購再享95折。

凡訂購「月光慢郵」聯名禮盒，都將附贈一張萬用賀卡或圖鑑貼紙（4款隨機贈送），俏皮描繪小虎運送蛋黃酥的呆萌畫面。單筆訂單滿兩盒，再贈限量發行鑰匙圈乙個（每筆訂單最多可獲得兩個）。此外，9／6至10／6期間至inari用餐，並於指定打卡牆拍照上傳社群標註@inari_izakaya，還可免費兌換小虎day中秋限定小禮，數量有限、贈完為止。

▲巢屋經典蛋黃酥嚴選台灣紅土鹹鴨蛋，外皮薄酥、內餡滋潤飽滿。早鳥價940元／8入。（圖／巢屋Libreadry提供）

▲艾許奶油蝴蝶酥 920元／12入。（圖／巢屋Libreadry提供）



另一台北烘焙名店巢屋Libreadry創辦人蔡瑞通，則是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手，他曾遠赴義大利學習千層摺疊技術，並在改良後引進國內。看好金字塔頂端客群消費力，今年巢屋Libreadry推出8款中、西式中秋禮盒，將法國、日本頂級原料和台灣在地食材結合，開賣短短一週，業績就達到近千萬元。其中「綜合小月餅」、「蛋黃綠豆小月餅」和「蛋黃小月餅」三款禮盒，是巢屋Libreadry與花蓮豐興餅舖推出的聯名商品，裡頭的艾許奶油小月餅及艾許綠豆小月餅是雙方共同研發的新口味，兩款皆使用法國頂級艾許（ÉCHIRÉ）奶油，手工製作27層酥皮。艾許奶油小月餅內餡為豐興秘製的白鳳豆沙，奶香濃郁；艾許綠豆小月餅則採用清爽綠豆沙餡，味道滑順、甜而不膩。

此外，巢屋Libreadry今年中秋檔期也提供每年熱賣上萬盒的蝴蝶酥，共有經典蝴蝶酥20入和艾許奶油蝴蝶酥12入兩款禮盒。其中「艾許奶油蝴蝶酥」使用有「奶油界愛馬仕」美譽的艾許AOP頂級發酵奶油，加上細緻的日本小麥粉與香氣豐富的法國小麥粉為原料，透過師傅雙手摺疊捏塑出精巧的立體千層蝴蝶形狀。初入口可品嘗到蔗香糖蜜顆粒糖帶來的清脆焦糖口感和千層的酥脆，接著是小麥味和焦糖奶油香氣層層堆疊，讓人忍不住一片接一片。

▲HOHOS中秋禮盒即日起至9／5享早鳥優惠，（左）冠軍中秋雙月典藏版禮盒最低單盒98折 1,280元／8入；梨花酥禮盒3盒95折、5盒88折 790元／8入。（圖／HOHOS提供）

而由藝人炎亞綸自創的品牌HOHOS，今年中秋以蛋黃酥為主打，攜手2025 CBC世界麵包冠軍詹玠倫，推出限量4,000盒的「冠軍中秋雙月典藏版禮盒」，內含「月之金燄-金箔蛋黃酥」與「芋芯流金-芋泥流心酥」，以冠軍師傅獨家研發的法式熟成油封工藝，讓每顆酥餅在咬下瞬間展現細膩層次。其中金箔蛋黃酥嚴選台灣紅烏龍，讓茶葉香氣完整釋放，內餡的紅土醃製鴨蛋黃採舒肥法低溫慢熟，保留油潤與綿密質地，搭配低糖紅烏龍紅豆餡鹹甜不膩；「芋泥流心酥」嚴選台灣在地小農上等檳榔心芋製作，軟糯餅皮加入AOP奶油製作，並搭配Q心奶黃流心，具有多層次口感。

此外，HOHOS還推出以金鑽鳳梨製作的中秋限定「梨花酥」，將鳳梨花果乾與鳳梨酥結合，同樣由詹玠倫獨家監製。整顆梨花酥使用整片高雄大樹鳳梨花乾，花乾使用專利微波乾燥技術，保留自然纖維、口感Q彈紮實；梨花酥的酥皮配方則使用荷蘭乾酪粉、AOP奶油與日本麵粉，將酥皮低溫熟成後用高溫烤至微焦，鹹香中帶有奶韻層次。內餡嚴選台東日曬土鳳梨、新鮮檸檬皮與大溪地香草籽，在鳳梨纖維中可嘗到檸檬的清爽酸香與香草的優雅氣息，意想不到的是還有鹹香起司顆粒入餡，顛覆了傳統鳳梨酥印象。中秋禮盒除了於官網販售，亦可於9／18～10／6在台北統一時代店B2快閃店選購。

▲Moon Light 茶酒·蛋黃酥中秋禮盒外型以黑膠唱片呈現，設計融入星空銀河的想像，並訂製厚實具質感的PVC品牌提袋。（圖／伊普索酒店提供）



凱悅集團（Hyatt Hotel Group）旗下為新世代旅人所設計的酒店品牌「伊普索酒店」（EPISODE Hotel），台北大安及新竹兩館今年聯合推出以星空及銀河為靈感、黑膠唱片為設計概念的「Moon Light 茶酒·蛋黃酥中秋禮盒」。禮盒內包含添加益生菌的「經典烏豆沙蛋黃酥」及「頂級京皇蛋黃酥」共6顆，以及台中餐酒館LayLow限定款「金桔葡萄柚烏龍茶果酒」1瓶，並收錄由The SOCIAL by LayLow音樂總監為禮盒訂製、橫跨黃金年代的賞月歌單，品味蛋黃酥同時還能欣賞金曲，更是愜意。禮盒原價每盒1,690元，9／8前預購享早鳥價每盒1,490元。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

