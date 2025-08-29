9m88大學同學變帥氣時尚設計師　為小CK打造話題裝置搶先曬秋季包款

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／台北報導

「小CK」Charles & Keith於全新Dream Plaza門市盛大開幕之際，攜手台灣時裝設計師Angus Chiang推出可持續藝術計畫《CYCLE in COLOR 色料回聲》，今29日邀請創作歌手9m88一同站台，兩人是實踐大學服裝設計系同學，交情十分深厚，但鮮少在公開場合亮相，9m88也開玩笑說：「同學這麼帥，應該多出來見人！」

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲歌手9m88與設計師Angus Chiang（右）是實踐大學服裝設計系同學 。（圖／品牌提供）

9m88此次身穿深藍牛仔套裝下身搭配全新秋季系列的Gael 兩穿細跟長靴，醒目的咖啡棕色靴款配上金屬飾釘細節，詮釋摩登與西部風格兼容的秋日態度。最大亮點莫過於她手上的Victoria 麂皮肩背包，包款以黃褐色麂皮打造，搭配深棕色皮帶造型裝飾與金色釦環細節充滿復古韻味。另外各種麂皮材質的包款也成為本季的大勢所在，Khai 麂皮肩背包延續流線輪廓、Bobbie 麂皮拉鍊托特包則點綴上鉚釘元素，適合個性女孩入手。

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲9m88同款單品Victoria 麂皮肩背包 $ 3,190(黃褐色)；Gael 兩穿細跟長靴$ 3,590 (咖啡色) 。（圖／品牌提供）

設計師Angus Chiang在2017 年秋冬系列入圍 LVMH Prize，成為首位台灣設計師入圍者，自創的同名品牌 ANGUS CHIANG也以豐富配色和強烈設計感走紅，這次他以一襲亮黃色燈芯絨套裝現身，搭配Errya輕量尼龍斜背包十分顯眼。他坦言，很開心這次能與老朋友9m88一起合作，也希望透過色料回聲這個概念，讓大家看到廢料也能轉化成視覺藝術與時尚語言。

▲▼小ck 。（圖／品牌提供）

▲▼ 小CK 。（圖／品牌提供）

▲▼ 小CK 。（圖／品牌提供）

▲《CYCLE in COLOR 色料回聲》在全新Dream Plaza 門市登場 。（圖／品牌提供）

《CYCLE in COLOR 色料回聲》在全新Dream Plaza 門市登場，由設計師江奕勳以標誌性的鮮明用色與實驗精神，以春夏系列包款及鞋履中包身、鞋側、鞋頭等不同部位且形狀各異、孔洞交錯的裁片及邊角物料中挑選七種代表⾊彩，經重新整理、堆疊與拼貼後，將廢料的痕跡轉化為層次豐富的視覺語⾔。

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲ZARA本次與Butterbear全新聯名。（圖／品牌提供）

ZARA本次與Butterbear的全新聯名，延續上一波的可愛童趣風，進一步強調「學院風混搭」，設計主軸聚焦於幾何條紋與格紋元素，單品涵蓋長短POLO衫、T恤、風衣外套、開襟毛衣等高實穿度款式，透過拼接與疊搭展現從夏末到秋初皆宜的搭配彈性。不只服飾多樣，配件區域也全面升級，包括絨毛吊飾、格紋髮飾、蕾絲領巾、貼紙與襪子等，全都融入復古校園風的可愛設計語彙。此波聯名更首次擴展為全齡化系列，推出男女裝共同單品，讓大小朋友都能擁抱Butterbear的溫柔可愛，即日起於ZARA全台門市與網路商店同步開賣。

Charles & Keith, 設計, 9m88, 音樂, Angus Chiang

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

