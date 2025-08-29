蔡依林合作泰國男神時尚資源超強！VALENTINO x Vans聯名鞋全球首發搶鏡

記者鮑璿安 ／綜合報導

天后蔡依林推出全新單曲〈Pillow〉特別邀來泰國男星塔納波里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob）一同共演，時尚資源自然也是一姐級別，她身為VALENTINO范倫鐵諾品牌代言人，在MV中穿上VALENTINO 2025秋冬系列造型，並首度曝光品牌與Vans聯名的運動鞋款，混搭高訂與街頭元素，展現前所未見的衝突美學！





▲天后蔡依林推出全新單曲〈Pillow〉特別邀來泰國男星塔納波里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob）一同共演 。（圖／品牌提供）





▲泰星Tor Thanapob則以一襲率性灰色雙排扣西裝外套搭配亮紅絲質襯衫登場 。（圖／品牌提供）



蔡依林身穿品牌標誌性的粉裸色蕾絲短洋裝，細緻雕花與波浪荷葉裙襬，勾勒柔美線條，搭配VALENTINO Panthea皮革大包，包身經典V字Logo金屬扣環與鏈條肩背設計，貴氣十足。腳上高跟涼鞋以繁複珠飾與羽毛點綴，細節滿載，完美呼應整體浪漫氛圍。





▲蔡依林換上豹紋綁帶馬甲與復古喇叭牛仔褲，同樣腳踩聯名運動鞋 。（圖／品牌提供）

泰星Tor Thanapob則以一襲率性灰色雙排扣西裝外套搭配亮紅絲質襯衫登場，率性又不失張力。下身選穿黑色西裝長褲與VALENTINO x Vans聯名運動鞋，鞋面以法式漫畫風格貓咪印花呈現，融合街頭態度與精品質感，打造衝突又和諧的時髦語言。

鏡頭一轉，蔡依林換上豹紋綁帶馬甲與復古喇叭牛仔褲，同樣腳踩聯名運動鞋，詮釋MV中更自由隨性的一面。無論是精緻高訂或街頭休閒，VALENTINO 2025秋冬系列透過這支〈Pillow〉MV巧妙展現多元風貌與時尚層次，也讓歌迷與時尚迷一次沉浸視覺與聽覺的雙重饗宴。