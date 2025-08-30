NBA傳奇「甜瓜」安東尼潮流現身台北見球迷！頂流姜濤想吃滷肉飯

記者鮑璿安／台北報導

2025年籃球名人堂成員「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）今30日驚喜現身松山文創園區，他為2025 GQ Style Fest潮流文化祭來台，現場早有破百名死忠球迷守候，雖然行程延誤晚到了一個多小時才踏入現場，依舊不減球迷熱情大喊「melo」迎接他。香港人氣歌手MIRROR 成員姜濤也在現場獻唱，帶來首次的潮流體驗。





▲ GQ Style Fest潮流文化祭「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）。（圖／記者黃克翔攝）



安東尼正確定入選今年的奈史密斯籃球名人堂，他受訪時坦言：「對一位球員來說，這就像是進入天堂，已經準備好講稿。」並開玩笑說自己在典禮上一定會哭，因為情緒激動難以控制。雖然已經正式退役，但安東尼依舊積極投身籃球推廣，因為一輩子熱愛，對於自己引領的潮流，他自己定義為「Stay melo」，非常放鬆非常Chill，也感謝球迷一路以來的支持。





▲姜濤 。（圖／記者黃克翔攝）



姜濤受邀在現場帶來音樂舞台表演，這次身穿俐落的短版風衣搭配西裝褲，展現一貫簡約帥氣的風格，受訪時姜濤露出靦腆笑容直呼：「第一次來GQ 潮流文化祭，很開心！」並大方分享對台灣印象，他說：「這邊大家都很隨性自在，穿搭風格很有自己的味道，跟香港比較正式一點的氛圍很不一樣。」更透露自己早已鎖定美食目標：「想吃滷肉飯，還有夜市地瓜球！」展現親切接地氣的一面。





▲陳柏霖 。（圖／記者黃克翔攝）

除了運動氛圍，《2025 GQ Style Fest》也帶來藝術與潮流的跨界驚喜，藝人陳柏霖擔任策展人，推出「奇想州立大學 Whimsy State University」展區，集合多位國際與本地藝術家，將街頭藝術、設計與視覺裝置融入展場，成為現場最吸睛的打卡熱點。許多品牌帶來了期間限定的快閃店與獨家商品，像是世界三大銀飾之一的CODY SANDERSON、潮流選品店 HOTEL GIFT SHOP 與 Hotel V、時髦生活眼鏡品牌 KlassiC.、以及展現獨特風格的拍打仔有限公司 等。