星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

9月邁向開學季，星巴克針對跟暑假說掰掰的同學們，推出買一送一優惠，而同時也讓鬆一口氣的家長們，能有小慶祝的幸福感，今（9／1）起一連3天推出16款飲品大杯以上買一送一優惠。伯朗咖啡館9月會員買一送一優惠再回歸，9月的每個周一持卡消費，可享美式與本日咖啡好友優惠。

星巴克於9／1至9／3一連三天推出「開學不Blue 指定品項 好友分享日」活動，優惠期間自上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

本次指定優惠品項包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、蘭姆葡萄風味奶香咖啡（含特選）、焦糖可可碎片星冰樂、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶那堤、芒果火龍果冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、百香果爆爆冰雪星沁爽。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館9月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

