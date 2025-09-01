「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝

記者鮑璿安／綜合報導

第82屆威尼斯影展紅毯星光熠熠，「精靈女王」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的紅毯造型自然是時尚迷不能錯過的焦點，她不僅舊衣重穿3年前的黑色禮服，展現她一貫的前衛態度，還帶來了Maison Margiela 2025秋冬高級訂製服之作，將氣勢和浪漫之姿結合於一體。





▲凱特布蘭琪選穿Armani Privé的高級訂製黑色禮服，這件衣服對她來說並不陌生，早在2022年美國演員工會獎（SAG Awards）就曾登場 。（圖／路透）



首先在開幕紅毯上，凱特布蘭琪選穿Armani Privé的高級訂製黑色禮服，這件衣服對她來說並不陌生，早在2022年美國演員工會獎（SAG Awards）就曾登場。胸前深V以不規則黑色飾片裝點，彷彿化作頸鍊般的立體雕塑，將簡約禮服增添前衛層次。其實凱特布蘭琪對舊衣重穿這件事十分在行，但每每亮相仍能帶來新意，呼應她對於永續時尚的支持。





▲電影《Father Mother Sister Brother》首映時，凱特則換上Maison Margiela 2025秋冬高級訂製服 。（圖／路透）

而在電影《Father Mother Sister Brother》首映時，凱特則換上Maison Margiela 2025秋冬高級訂製服，由新任創意總監Glenn Martens操刀。這件作品以仿舊手法打造，黑色布料被裁剪成羽毛般的造型，層層堆疊在裙擺，營造出如同黑鳥振翅的神秘氛圍。裙身帶有詭譎卻浪漫的氣息，結合Margiela一貫的解構精神與戲劇化舞台效果，使凱特在紅毯上彷彿化身暗夜女王，帶著戲劇張力與獨特魅力。

