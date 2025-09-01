王淨在巴黎街頭上演LV變裝　談看秀心得「希望老了可以去各地流浪」

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

今年（2025年）台灣女星王淨成為Louis Vuitton 路易威登全新品牌大使，消息一出讓許多影迷驚喜，而她此次登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任9月封面人物，談及自己在3月參與品牌巴黎秋冬大秀的經歷，笑說：「我一直有個夢想，希望老了之後可以去各地流浪，沒有目的地的那種，這趟旅程後，這樣的渴望又更加強烈了。」

▲王淨 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲王淨 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲王淨登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任9月封面人物。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲王淨 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲王淨 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲王淨珠寶綴飾弧形下擺連身衣、黑色長襪、中高楔跟靴子，all by Louis Vuitton 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

王淨本次封面拍攝以凡登廣場為中心一連三套當季秀款幻化成不同目的地的旅人，時而浪漫長髮、時而俏麗短髮，她說：「最喜歡紅色那套，和我過往的風格有很大不同。也很喜歡這次自己短髮的樣子，整體來說，都不是我習慣的妝容與造型，但也因此讓我發現更不一樣的自己，我想這也是 Louis Vuitton 所帶給我與過去截然不同的體驗吧。」

王淨此行還特別參訪了 Louis Vuitton 工坊，親眼見證品牌對工藝細節的嚴謹與堅持，讓她直呼大開眼界。她坦言，雖然早知 Louis Vuitton 以經典設計與精湛作工聞名，但實際走進工坊後才驚覺每一道工序都細膩到極致。導覽人員提到，工匠們對每件作品都要求近乎完美，哪怕是一分一毫的差距都無法妥協。而最讓她驚喜的是，每件單品竟都有專屬的鑰匙與鎖頭，這種設計不僅象徵獨一無二，更讓她覺得帶著浪漫與命定的意義，是以往從未想像過的細節。

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

